Ist das alles gewesen, The Gym?

Am 02.08.2018 ging die Aktie The Gym an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 291 GBP aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Freizeiteinrichtungen".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die The Gym-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 0 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für The Gym aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (332,5 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 14,26 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 291 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält The Gym eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei The Gym aktuell 0,61. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2,11 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Recreation Facilities & Svcs". The Gym bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die The Gym-Aktie ein Durchschnitt von 244,77 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 291 GBP (+18,89 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (273,94 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+6,23 Prozent Abweichung). Die The Gym-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. The Gym erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.