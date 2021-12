Ist das alles gewesen, Telekom Austria?

Weitere Suchergebnisse zu "Telekom Austria":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Telekom Austria, die im Segment "Integrierte Telekommunikationsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 17.12.2021, 11:06 Uhr, an ihrer Heimatbörse Vienna mit 7.65 EUR.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Telekom Austria auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Telekom Austria-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 7,25 EUR. Der letzte Schlusskurs (7,67 EUR) weicht somit +5,79 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (7,55 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,59 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Telekom Austria-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Telekom Austria-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Telekom Austria investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,29 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,15 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Telekom Austria in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Telekom Austria wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.

