Ist das alles gewesen, Spackman Entertainment?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Spackman Entertainment, die im Segment "Filme & Unterhaltung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 25.07.2018 an ihrer Heimatbörse Singapore mit 0,061 SGD.Nach einem bewährten Schema haben wir Spackman Entertainment auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Fundamental: Spackman Entertainment ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Recreation Facilities & Svcs) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,07 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 17,95 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

Weiterlesen...