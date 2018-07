Ist das alles gewesen, Schweitzer-Mauduit?

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Schweitzer-Mauduit per 20.07.2018 bei 42,87 USD. Schweitzer-Mauduit zählt zu "Papierprodukte".Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Schweitzer-Mauduit einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Schweitzer-Mauduit jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Schweitzer-Mauduit erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 15,84 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Forest & Paper Products"-Branche sind im Durchschnitt um 4,98 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +10,86 Prozent im Branchenvergleich für Schweitzer-Mauduit bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,98 Prozent im letzten Jahr. Schweitzer-Mauduit lag 10,86 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

