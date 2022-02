Ist das alles gewesen, Mobilezone?

Mobilezone weist am 11.02.2022, 18:24 Uhr einen Kurs von 14.8 CHF an der Börse SIX Swiss Ex auf. Das Unternehmen wird unter "Computer und Elektronik Einzelhandel" geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Mobilezone entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,61. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Mobilezone zahlt die Börse 14,61 Euro. Dies sind 75 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 59,21. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Mobilezone aktuell 1,88. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,95 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel". Mobilezone bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Mobilezone-RSI ist mit einer Ausprägung von 42,22 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 43,96, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".