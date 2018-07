Ist das alles gewesen, Luxfer?

Weitere Suchergebnisse zu "SYNTHETIC FIXED-INCOME SECURIT":

Für die Aktie Luxfer aus dem Segment "Industriemaschinen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 24.07.2018 ein Kurs von 18,96 USD geführt.Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Luxfer entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Fundamental: Luxfer ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Machinery) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 36,46 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 40 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 60,32 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

