Endlich geschafft, Invesco Exchange Traded II – Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid-Aktie notierte am 26.07.2018 mit 33,27 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NYSE Arca.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid-Aktie ein Durchschnitt von 34,19 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 33,27 USD (-2,69 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (33,8 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,57 Prozent Abweichung). Die Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Bei Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid für diese Stufe daher ein "Hold".

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 36,36 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,47). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Invesco Exchange Traded II - Invesco Ftse Rafi Developed Markets ex US Small Mid wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.