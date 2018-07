Ist das alles gewesen, Hikma?

Für die Aktie Hikma aus dem Segment "Arzneimittel" wird an der heimatlichen Börse London am 24.07.2018, 01:23 Uhr, ein Kurs von 1609,17 MXN geführt.Nach einem bewährten Schema haben wir Hikma auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: Für die Hikma sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 2 Buc, 8 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Hikma-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (1 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Hikma. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 1216,56 MXN. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -24,65 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 1614,5 MXN notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

