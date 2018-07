Ist das alles gewesen, Elringklinger?

Für die Aktie Elringklinger aus dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 26.07.2018, 15:51 Uhr, ein Kurs von 11 EUR geführt.Unser Analystenteam hat Elringklinger auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,56 Prozent liegt Elringklinger 2,45 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Automotive" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,11. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

