Ist das alles gewesen, Curtiss-Wright?

Weitere Suchergebnisse zu "VERSABANK":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Curtiss-Wright unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Die Curtiss-Wright-Aktie notierte am 27.11.2018 mit 105,62 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Curtiss-Wright entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Curtiss-Wright-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 128,24 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (105,62 USD) deutlich darunter (Unterschied -17,64 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (119,94 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,94 Prozent), somit erhält die Curtiss-Wright-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Die Curtiss-Wright-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Curtiss-Wright 6 mal die Einschätzung buy, 3 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Curtiss-Wright aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (3 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 105,62 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 26,06 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 133,14 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,34 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Curtiss-Wright damit 22,87 Prozent unter dem Durchschnitt (15,53 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Machinery" beträgt 17,94 Prozent. Curtiss-Wright liegt aktuell 25,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".