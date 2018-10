Bridgepoint Education: Es wird immer spannender!

Der Bridgepoint Education-Schlusskurs wurde am 05.10.2018 an der Heimatbörse New York mit 9,99 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bildungsdienste".

Wie Bridgepoint Education derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,28. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Bridgepoint Education zahlt die Börse 18,28 Euro. Dies sind 59 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Consumer Services" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 44,17. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Bridgepoint Education beläuft sich mittlerweile auf 8,19 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 9,99 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +21,98 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 11,67 USD. Somit ist die Aktie mit -14,4 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Bridgepoint Education haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".