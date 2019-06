Mainz (ots) -Freitag, 28. Juni 2019, 21.00 UhrErstausstrahlungIn der "Nationalen Industriestrategie 2030" spielt der Klimaschutzkaum eine Rolle. Der deutsche Bundesminister für Wirtschaft undEnergie Peter Altmaier setzt auf Größe und fordert, in Deutschlandund Europa "Champions" zu schaffen, um sich im globalen Wettbewerbgegen China und die USA zu behaupten. Nach den Europawahlen steht nunder Klimaschutz ganz oben auf der politischen Agenda. Kommen jetztdie "Klima-Champions"? Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" blickt amFreitag, 28. Juni 2019, 21.00 Uhr, in die Branche. Es moderiertGünther Neufeldt.China gibt in der E-Mobilität bereits das Tempo vor. Und in derAutomobilindustrie in Europa stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel.Frankreich und Deutschland vereinbarten deshalb einen "Airbus derBatterien" nach dem Vorbild von Airbus, einem Zusammenschluss vonLuftfahrtunternehmen aus Frankreich, Großbritannien, Spanien undDeutschland. Für zwei Batteriefabriken wollen Paris und Berlin bis zusechs Milliarden Euro Staatshilfe bereitstellen.In der Solarbranche war Deutschland einst Weltspitze. Heute kommendie Solarzellen aus China, wo der Staat die klimafreundliche Energiemassiv fördert. Jetzt hoffen Solarfirmen hierzulande auf einComeback. Bei den Lebensmitteln zählt Fleisch zu den größtenKlimakillern. Ein Hersteller von veganen Lebensmitteln will nach denersten Supermarktregalen in Deutschland nun auch den chinesischenMarkt erobern.Ansprechpartnerin: Maja Tripkovic, Telefon: 06131 - 70-18543;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/makro3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell