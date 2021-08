Ist Waste Management zurück in der Spur?

Weitere Suchergebnisse zu "Waste Management":

Die Aktie von Waste Management (WKN: 893579) ist für viele Investoren eine, die eigentlich alle Kriterien der defensiven Klasse erfüllt. Das Geschäftsmodell als Entsorger ist definitiv zeitlos und absolut unzyklisch. Immerhin sorgen Städte und Menschen konsequent für Müllmengen, die aus hygienischen Gründen entsorgt werden müssen.

Hinzu kommt außerdem ein Wettbewerbsvorteil bei Waste Management. In den USA besitzt das Unternehmen ein starkes Ökosystem an Deponien und Verträgen mit Städten und Regionen. Das heißt, es gibt in weiten Teilen ein Quasi-Monopol aufgrund des eher schmutzigen Geschäfts. Definitiv eine besondere defensive Qualität.

In Zeiten von COVID-19 ist das Geschäft von Waste Management jedoch nicht zu jeder Zeit auf Wachstumskurs gewesen. Riskieren wir daher heute einen zugegebenermaßen eher verspäteten Blick auf die Zahlen für das zweite Quartal. Sowie auf die Frage, ob das Unternehmen zurück in der Spur sein könnte.

Waste Management: Blick auf das zweite Quartal

Waste Management hat jedenfalls ein interessantes Zahlenwerk für das zweite Quartal präsentiert, das deutlich besser ausgefallen ist als der Vorjahreszeitraum. Wobei wir zugeben müssen, dass der Vergleichswert aufgrund des Höhepunktes der COVID-19-Pandemie im zweiten Vierteljahr des Jahres 2020 besonders schwach gewesen sein könnte.

Aber wie auch immer: Die Umsätze des Unternehmens kletterten jedenfalls im Jahresvergleich von 3,56 Mrd. US-Dollar auf 4,47 Mrd. US-Dollar. Mit einem bereinigten EBITDA in Höhe von 1,31 Mrd. US-Dollar schlug man den Vorjahreswert von 1,02 Mrd. US-Dollar ebenfalls signifikant. Die operative Marge blieb mit 29,3 % jedoch lediglich leicht über der des Vorjahres von 28,8 %. Trotzdem: Ergebnisseitig sieht das deutlich besser aus.

Waste Management kam netto und unterm Strich außerdem auf ein Ergebnis in Höhe von 538 Mio. US-Dollar, auch an dieser Stelle natürlich bereinigt. Im Vergleich zum 2020er-Wert von 372 Mio. US-Dollar ist auch das eine signifikante Verbesserung. Je Aktie entspricht das in diesem Jahr einem Ergebnis in Höhe von 1,27 US-Dollar, nach 0,88 US-Dollar ein Jahr zuvor. Mit einem Ergebniswachstum in Höhe von 44,3 % im Jahresvergleich kann sich dieses Zahlenwerk definitiv sehen lassen.

Wieder in der Spur? Ja, aber …

Die Aktie von Waste Management scheint mit diesem starken Zahlenwerk daher wieder in der Spur zu sein. Wir können bei der defensiven Qualität jedoch inzwischen sagen: Diese Qualität besitzt auch einen deutlich höheren Preis.

Der Aktienkurs von Waste Management liegt inzwischen schließlich bei 146,98 US-Dollar. Gemessen an dem bereinigten Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,27 US-Dollar läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf annualisierter Basis bei ca. 28,9. Zudem liegt die Dividendenrendite mit 1,56 % ebenfalls auf einem vergleichsweise geringen Niveau. Wobei ein Ausschüttungsverhältnis von 45,3 % auf bereinigter Basis selbst nachhaltig erscheint.

Wie gesagt: Qualität hat ihren Preis. Ob dir der Preis die Qualität wert ist, ist natürlich eine Frage, die du dir mit Blick auf dein Depot, deine Chance-Risiko-Neigung und deine Renditeerwartung selbst beantworten solltest.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Waste Management.

