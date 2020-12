Ist die Wall Street der FAANG-Aktien überdrüssig?

Trotz der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19), die die Wirtschaftstätigkeit wie nie zuvor stört, war es für die Aktien ein Jahr mit großen Erfolgen. Bis zum vergangenen Wochenende ist der Richtwert S&P 500 im Vergleich zum Vorjahr um fast 15 % gestiegen. Das ist ziemlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass er im März kurzzeitig um mehr als 30 % gefallen ist.

Aber diese beeindruckenden Renditen sind kein Vergleich zu den FAANG-Aktien im Jahr 2020.

Die FAANG Aktien haben sich als unaufhaltsam erwiesen

Mit “FAANG” meine ich:

Facebook (WKN:A1JWVX)

(WKN:A1JWVX) Apple (WKN:865985)

(WKN:865985) Amazon (WKN:906866)

(WKN:906866) Netflix (WKN:552484)

(WKN:552484) Google, das eine Tochtergesellschaft von Alphabet ist (WKN:A14Y6H)(WKN:A14Y6F)

In den letzten Jahren ist jede dieser Aktien zwischen 36 % (Alphabet) und 71 % (Amazon) gestiegen.

Die Outperformance der FAANGs ist in den letzten zehn Jahren sogar noch ausgeprägter. Während der S&P 500 im 10-Jahres-Vergleich um 202 % gestiegen ist, sind Alphabet, Facebook, Apple, Amazon und Netflix im gleichen Zeitraum um 537 %, 631 %, 978 %, 1.700 % bzw. 1.780 % gestiegen. Beachte, dass Facebook erst seit 2012 öffentlich gehandelt wird.

Obwohl die FAANGs schon seit langer Zeit praktisch unaufhaltsam sind, gibt es immer mehr Anzeichen dafür, dass die erfolgreichsten Vermögensverwalter der Wall Street der Gruppe überdrüssig werden könnten.

Geht die Liebesaffäre der Wall Street mit den FAANGs zu Ende?

Ungefähr 45 Tage nach jedem Quartalsende müssen Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von mindestens 100 Millionen US-Dollar das Formular 13F bei der Securities and Exchange Commission einreichen. Das Formular 13F gibt einen Blick darauf, welche Wertpapiere ein Investmentfonds am Ende des vorhergehenden Quartals gehalten hat. Es ist eine Möglichkeit zu sehen, was die klügsten Köpfe an der Wall Street mit ihrem (und dem Geld anderer Leute) während des vorherigen Quartals gemacht haben.

Laut dem 13F Datenaggregator WhaleWisdom.com waren die großen Fondsmanager im dritten Quartal die größten Verkäufer der FAANG Aktien. Der gesamte Besitz von Unternehmen und wohlhabenden Privatpersonen, die ein 13F einreichen mussten, fiel im dritten Quartal um die folgenden Prozentsätze:

Facebook: minus 0,76 %

Apple: minus 4,97 %

Amazon: minus 1,4 %

Netflix: minus 1,1 %

Alphabet: minus 0,88% (Klasse A); minus 1,89 % (Klasse C)

Aber das ist kein Trend, der sich nur auf ein Quartal beschränkt. Es folgt, was die Vermögensverwalter im folgenden zweiten Quartal getan haben:

Facebook: minus 0,01 %

Apple: minus 5,03 %

Amazon: minus 10,84 %

Netflix: minus 2,13 %

Alphabet: minus 1,97 % (Klasse A); 2,59% weniger (Klasse C)

Und wieder im vierten Quartal 2019:

Facebook: minus 11,1 %

Apple: minus 4,6 %

Amazon: minus 7,3 %

Netflix: minus 19,9 %

Alphabet: minus 10,6 % (Klasse C)

Ich habe die gesamten 13F-Besitzdaten des ersten Quartals über die FAANG-Aktien nicht gespeichert, wie ich es normalerweise tue. Dennoch waren es mindestens drei der letzten vier Quartale, in denen die Wall Street ihre Beteiligung an den erfolgreichsten Branchenführern an der Börse auf breiter Front reduziert hat.

Warum die FAANGs verkaufen?

Warum solche scheinbar dominanten Unternehmen verkaufen? Das hat mit Sektor- und Industrierotation zu tun. Wenn die FAANGs reifen, ist es nur natürlich, dass ihre längerfristigen Wachstumsraten abflachen. Vermögensverwalter könnten das Geld von den FAANGs wegrotieren, um bei schneller wachsenden Unternehmen ein größeres Risiko einzugehen.

Es ist auch möglich, dass Innovationen das Geld von den FAANGs wegtreiben. Um es klar zu sagen, die FAANGs bleiben selbst Innovatoren. Aber die Technologie verändert das Gesicht der Cloud, der Cybersicherheit, des Gesundheitsbereichs und vieler anderer Sektoren und Industrien. Das schlaue Geld könnte seine Wetten auf diese potentiellen Möglichkeiten erhöhen.

Es ist auch möglich, dass die Vermögensverwalter bereit sind, angesichts der entgegenkommenden Haltung der Federal Reserve in der Geldpolitik zusätzliche Risiken einzugehen. Da die Kreditzinsen voraussichtlich auf oder nahe den historischen Tiefstständen bleiben werden, werden wachstumsstarke Unternehmen Zugang zu billigem Kapital haben, um zu innovativ sein, zu expandieren und Übernahmen zu tätigen.

Unabhängig von den genauen Gründen ist es ziemlich offensichtlich, dass die FAANGs an der Wall Street in Ungnade fallen.

Vermögensverwalter werden sich wahrscheinlich eher früher als später in den Hintern beißen

Wenn die Geschichte uns Investoren etwas gelehrt hat, dann, dass es eine schlechte Entscheidung ist, gegen die FAANGs zu wetten oder sie zu verkaufen. Insbesondere halte ich drei der FAANG Aktien im Moment für attraktive Käufe.

Facebook wächst weiterhin zweistellig, hat 3,21 Milliarden Mitglieder, die monatlich aktiv sind, und hat noch nicht einmal zwei seiner lukrativen Vermögenswerte (WhatsApp und Facebook Messenger) monetarisiert. Mit anderen Worten: Facebook ist die soziale Plattform für Werbetreibende und zwei der sechs meistbesuchten Plattformen der Welt sind noch nicht einmal in nennenswertem Umfang monetarisiert worden. Wenn Facebook die Schleusentore öffnet, könnten seine Umsätze wieder stark ansteigen.

Alphabet ist eine weitere FAANG-Aktie, die Investoren jetzt bequem kaufen könnten. GlobalStats schätzt Googles weltweiten Marktanteil bei der Internetsuche in den letzten zwölf Monaten auf 92 % bis 93 %. Abgesehen von der beträchtlichen Macht über die Preise, besitzt Alphabet auch eine der drei meistbesuchten sozialen Plattformen (YouTube) und profitiert vom schnellen Wachstum des Cloud-Infrastrukturdienstes Google Cloud. Basierend auf dem zukünftigen Cashflow könnte Alphabet die billigste aller FAANG Aktien sein.

Der E-Commerce-Riese Amazon ist ebenfalls eine clevere Portfolio-Ergänzung. Amazon kontrolliert fast 39 % aller e-Commerce Umsätze in den USA, laut eMarketer. Dennoch ist es das Cloud-Infrastruktursegment, Amazon Web Services (AWS), das für das langfristige Wachstum verantwortlich sein wird. AWS erwirtschaftet wesentlich saftigere Margen als der Einzelhandel und macht bereits den Löwenanteil der Betriebsgewinne von Amazon aus.

Die einzige FAANG-Aktie, für die ich ein echtes Verkaufsargument vorbringen kann, ist Netflix. Es ist die einzige der fünf, die keinen positiven jährlichen Cashflow generiert, und ihr Anteil am US-Streaming-Markt schwindet weiter, da immer mehr Medienunternehmen mit tiefen Taschen in den Bereich kommen.

Aber selbst bei einem von fünf potentiell schlechten Äpfeln werden es die Vermögensverwalter wahrscheinlich bereuen, ihre Anteile an diesen großartigen Unternehmen reduziert zu haben.

