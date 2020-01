Ist der Vanguard High Dividend Yield ETF ein Kauf?

Der Vanguard High Dividend Yield ETF (WKN:A1T8FV) ist seit langem ein beliebtes Vehikel für Anleger, die ein diversifiziertes Engagement in ertragsstarken Aktien suchen. Der börsengehandelte Fonds (ETF) hält 404 Aktien mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen, ist so konstruiert, dass er die Entwicklung des FTSE High Dividend Yield Index abbildet, und hat eine Rendite von rund 3,2 %.

Der High Dividend ETF von Vanguard bietet eine vereinfachte Möglichkeit, ein diversifiziertes Engagement in einer breiten Palette von Dividendenaktien aufzubauen, aber ist er auch eine gute Wahl für Einkommensinvestoren? Das könnte davon abhängen, wonach man sucht.

Niedrige Gebühren und einfache Diversifikation von einer vertrauenswürdigen Quelle

Vanguard hat einen hervorragenden Ruf im Bereich der Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen ist seit fast 45 Jahren tätig und hat sich einen guten Ruf für seine Zuverlässigkeit, den einfachen Zugang zu Informationen und starke Kundenbeziehungen erarbeitet.

Vanguard und sein Gründer John Bogle haben 1975 mit der Auflegung des First Index Investment Trust Fonds Pionierarbeit im Bereich der indexgebundenen Fonds geleistet. Der Erfolg führte zur Schaffung von börsengehandelten Fonds, die indexgebundene Anlagen für den Durchschnittsanleger noch zugänglicher machten.

Das Unternehmen ist auch für Fonds bekannt, deren Verwaltungsgebühren weit unter dem Branchendurchschnitt liegen, und der High Dividend ETF passt sicherlich in diese Kategorie. Der passiv gemanagte Fonds hat eine niedrige Kostenquote von nur 0,06 %, und die durchschnittliche Kostenquote für einen Fonds mit ähnlicher Beteiligung liegt nach Unternehmensangaben bei 1,01 %.

Höhere Kosten werden sich im Laufe der Zeit zu einer erheblichen Belastung für deine Erträge entwickeln, so dass die niedrigen Kosten von Vanguard ein großer Vorteil sein können. Wenn du nach einem Fonds suchst, der geringe Kosten bietet und hinter dem ein vertrauenswürdiger Name steht, dann ist der Vanguard High Dividend Yield ETF für dich genau richtig.

Was ist im Fonds enthalten?

Eine Investition in den Vanguard High Dividend Yield ETF kann als eine Investition in den breiteren US-Aktienmarkt angesehen werden (ausländische Beteiligungen machen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts nur 1,4 % des Fonds aus). Der Fonds ist stark auf den US-Markt konzentriert, aber er ist auch diversifiziert. Die nachstehende Tabelle zeigt die Aufteilung des Fonds in Bezug auf die Gewichtung nach Sektoren zum 30. November 2019:

Sector Sektor Prozentualer Anteil der Fondsbeteiligungen Finanzunternehmen 19,4 % Konsumgüter 13,8 % Gesundheitsbereich 13,3 % Technologie 10,3 % Dienstleistungen 9,3 % Versorgungsunternehmen 8,6 % Industrieunternehmen 8,4 % Öl und Gas 8,2 % Telekommunikation 5,1 % Grundstoffe 3,6 %

QUELLE: VANGUARD.

Die Diversifikation des Fonds kann je nach deinen Anlagezielen positiv oder negativ sein. Wenn die Aussichten für den Finanzsektor nicht besonders optimistisch sind oder wenn du glaubst, dass der Öl- und Gasmarkt aufgrund der Überproduktion oder des Wachstums der erneuerbaren Energiequellen in eine schwierige Phase geraten könnte, ist die Zusammensetzung des Fonds möglicherweise nicht das, was du suchst. Ansonsten bietet der Vanguard High Dividend Yield ETF eine Möglichkeit, auf dem gesamten US-Markt zu investieren und dabei Erträge zu erzielen.

Der Fonds ist auf Aktien mit hoher Marktkapitalisierung ausgerichtet, was tendenziell mehr Stabilität bei der Kursbildung und den Dividenden bedeutet. Die 10 größten Positionen des High Dividend Yield ETFs machten zum 30. November 26,3 % des Fonds aus. Die untenstehende Tabelle zeigt die wichtigsten Positionen des Fonds nach Gewichtung zum aktuellen Zeitpunkt:

Unternehmen Anteil am Fonds in Prozent JPMorgan Chase 3,9 % Johnson & Johnson 3,4 % Procter & Gamble 2,8 % ExxonMobil 2,7 % AT&T 2,6 % Intel 2,4 % Verizon Communications 2,3 % Merck 2,1 % Chevron 2,1 % Wells Fargo 2,0 %

QUELLE: VANGUARD

Solltest du den Vanguard High Dividend Yield ETF kaufen?

Die Zusammensetzung des Fonds bedeutet, dass er immer eine über dem Marktdurchschnitt liegende Dividende bieten wird, aber einige Anleger werden feststellen, dass die Rendite unter dem von ihnen gewünschten Wert liegt. Wenn du im Ruhestand oder kurz davor bist und nach hohen Dividenden als wichtige Einnahmensquelle suchst, kann die Rendite des Fonds hinter deinen Bedürfnissen zurückbleiben. Auch wenn der ETF kein ideales Vehikel für Anleger ist, die eine Ertragsmaximierung anstreben, so ist er doch für die meisten Menschen lohnenswert und eine Position, die die Grundlage von vielen Portfolios bieten kann.

Wenn sich der breitere Aktienmarkt langfristig gut entwickelt, sollte auch der High Dividend Yield ETF eine starke Performance aufweisen – mit dem zusätzlichen Vorteil, dass er zuverlässig eine Dividendenrendite über dem breiteren Markt erzielt. Für langfristige Anleger, die einen diversifizierten, ertragsstarken ETF suchen, ist der High Dividend Yield Fund von Vanguard eine gute Wahl in dieser Kategorie.

