Ist die Übernahme von Afterpay durch Square den Preis wert?

Wichtige Punkte

Square kauft Afterpay für 29 Milliarden US-Dollar in einem reinen Aktiendeal.

Afterpay ist ein „Buy now, pay later“-Unternehmen aus Australien.

Das Produkt wird in das Verkäufer- und Cash App-Ökosystem von Square integriert werden.

Vor einem Monat gab das Fintech-Unternehmen Square (WKN:A143D6) bekannt, dass es den Buy Now, Pay Later (BNPL)-Spezialisten Afterpay für 29 Milliarden US-Dollar in einem reinen Aktiendeal übernehmen will. Dies ist ein bedeutender Kauf für Square, dessen Marktkapitalisierung bei den letzten Kursen bei etwa 125 Milliarden US-Dollar lag, und eine große Wette auf die wachsende BNPL-Branche.

Ist der große Afterpay-Kauf von Square den Preis wert? Sehen wir uns das mal an.

Was ist Afterpay?

Das in Australien ansässige Unternehmen Afterpay ist ein BNPL-Dienst, der sich auf die Regionen Australien, Großbritannien und Nordamerika konzentriert. BNPL ist eine Form des Kredits, die es den Verbrauchern ermöglicht, Käufe in vier kleinere Zahlungen über vier zweiwöchige Zeiträume aufzuteilen. Afterpay bietet diesen Service für Verbraucher zinsfrei an. Da keine Zinsen anfallen, verdient Afterpay Geld, indem es den Händlern 4 bis 6 % jeder Transaktion in Rechnung stellt. Die Händler sind damit einverstanden, dass Afterpay einen so großen Teil jeder Transaktion übernimmt, weil Afterpay das Ausfallrisiko der Verbraucher übernimmt und BNPL dazu beitragen kann, den durchschnittlichen Bestellwert um 10 bis 20 % zu erhöhen.

Im letzten Geschäftsjahr von Afterpay, das im Juni endete, erzielte das Unternehmen ein Bruttowarenvolumen von 15,8 Mrd. US-Dollar über seine Dienste, was einem jährlichen Wachstum von 105 % seit 2019 entspricht. Der Umsatz belief sich auf 693 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 92 % seit 2019 entspricht. Ein Preis von 29 Mrd. US-Dollar, der sich noch ändern kann, je nachdem, wo die Aktie von Square bei Abschluss des Deals gehandelt wird, impliziert ein nachlaufendes Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 41,8 für Afterpay. Das ist teuer, und die Aktionäre des fusionierten Unternehmens müssen davon ausgehen, dass die Einnahmen von Afterpay von nun an erheblich steigen werden, damit sich das Geschäft lohnt.

Square erwartet dies durch die Integration von BNPL in seine bestehenden Ökosysteme: Verkäufer und Cash App.

Wie Afterpay mit Square fusionieren wird

Um einen kurzen Überblick zu geben: Square hat zwei Produkt-Ökosysteme, eines für die Verbraucherfinanzierung und eines für Verkäufer und Händler. Das Verkäufer-Ökosystem umfasst Dutzende von Finanzprodukten, aber die wichtigsten sind Point-of-Sale-Lösungen, Back-Office-Software und Debit- und Kreditkarten für Unternehmen. Square hat Millionen von Verkäufern, die seine Dienste nutzen, und plant, die BNPL-Lösung von Afterpay in alle diese Lösungen zu integrieren, um den Händlern ein besseres Kundenerlebnis zu bieten. Zum Vergleich: Afterpay hat im Moment nur 100.000 Händler auf seiner Plattform. Nicht jeder Square-Händler wird Afterpay nutzen, aber es stellt eine bedeutende Chance dar, die das Unternehmen leicht nutzen kann.

Auf der Verbraucherseite bietet Square sein Cash App-Ökosystem an. Cash App bietet mobile Zahlungen und eine digitale Geldbörse an, die sich an jüngere Verbraucher und Personen richtet, die keine Bankverbindung haben. Nach Angaben von Square hat die App rund 70 Millionen Nutzer, und das Unternehmen plant, das Angebot von Afterpay direkt in die App zu integrieren. Ähnlich wie beim Onboarding von Verkäufern könnte dies das Nutzerwachstum von Afterpay, das derzeit nur 16 Millionen Nutzer hat, sprunghaft ansteigen lassen. Darüber hinaus wird Square die Commerce Discovery-Produkte von Afterpay aus seiner eigenen Anwendung direkt in Cash App integrieren. Dies wird nicht nur das Wachstum von Afterpay unterstützen, sondern auch ein besseres Wertangebot für bestehende Cash App-Nutzer schaffen.

Macht die Übernahme also Sinn?

Ich denke, es ist ziemlich klar, dass Afterpay und Square sich gegenseitig beim Wachstum der jeweiligen Geschäfte helfen können. BNPL wächst weltweit schnell und sollte gut zu den Verkäufer- und Verbraucherdiensten von Square passen. Allerdings müssen sich die Anleger Sorgen um den Übernahmepreis von 29 Milliarden US-Dollar machen. Mit dem 41,8-fachen des Umsatzes der letzten 12 Monate kauft Square Afterpay zu einem unglaublich hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis.

Um eine gute Rendite aus diesem Kauf zu erzielen, müssen die Anleger davon ausgehen, dass Afterpay seinen Jahresumsatz auf ein Vielfaches des heutigen Wertes steigern und gleichzeitig das Wachstum der bestehenden Geschäftsbereiche von Square beschleunigen kann. Kann das fusionierte Unternehmen dies leisten? Wahrscheinlich. Aber man sollte nicht glauben, dass diese Fusion ein garantierter Erfolg wird.

Der Artikel Ist die Übernahme von Afterpay durch Square den Preis wert? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, der möglicherweise nicht mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes übereinstimmt. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer unserer eigenen - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Brett Schafer auf Englisch verfasst und am 05.09.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von AFTERPAY T FPO und Square.

Motley Fool Deutschland 2021