München (ots) -Am 18.03. um 20:15 Uhr wird bei RTL II das große Geheimnisgelüftet: Gibt es noch Hoffnung für Jon Schnee?- Alle Folgen der sechsten Staffel von "Game Of Thrones" eineWoche lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbarBei "Game of Thrones" geht es nach den dramatischen Geschehnissenam Ende der fünften Staffel spannend weiter. Jon Schnees Schicksalist weiter ungewiss - nach der hinterhältigen Ermordung durch dieBrüder der Nachtwache hoffen alle auf ein Wunder. Kann Melisandre mitMagie den Tod aus seinem leblosen Körper vertreiben? Und wenn er nochlebt - wer wird seine Rache fürchten müssen und wer wird sich ihm aufdem Weg zum Eisernen Thron anschließen?Während die Verräter an Jon Schnee böse Rache fürchten müssen,erreicht Sansa die Schwarze Festung. Sie ist fest entschlossen ihraltes Zuhause mit aller Härte zurückzuerobern. Daenerys will sichihrem Schicksal zukünftig ihr Dasein in Gefangenschaft fristen zumüssen, nicht ergeben. Arya hingegen trainiert hart, um ihrAugenlicht wiederzubekommen. Und auch in Königsmund kommt es zuunerwarteten Bündnissen zweier früherer Feinde. Wer wird dieses Malüberleben und wer kommt dem Platz auf dem Eisernen Thron einenSchritt näher?"Game Of Thrones":Folge 3 und 4 der sechsten Staffel als Free-TV-Premiere am Samstag,den 18. März 2017, ab 20:15 Uhr bei RTL II.Pressekontakt:Eva Römhild089 - 64185 - 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell