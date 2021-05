Ist Roku eine Aktie, die ich für immer halten will?

Die Aktie von Roku (WKN: A2DW4X) besitzt in meinem Portfolio inzwischen einen größeren Anteil. Das liegt unter anderem daran, dass die Streaming-Plattform und deren Aktie einem starken Wachstumskurs folgen. Dadurch sind die Anteilsscheine im Wert gewachsen und haben sich einen steigenden Anteil an meinem Depot gesichert. Gut, wenn es so läuft.

Das führt jetzt jedoch zu einer Frage: Ist Roku eine Aktie, die ich für immer halten möchte? Mit Blick auf die Größe der Beteiligung sollte die Antwort besser „Ja“ sein, denn ansonsten könnte es cleverer sein, das Risiko ein wenig aus der Aktie zu nehmen.

Roku: Bei der Aktie gibt es Potenzial!

Grundsätzlich bin ich jedenfalls überzeugt, dass die Aktie von Roku weiterhin eine Menge Potenzial besitzt. Die Investitionsthese ist seitdem ich das erste Mal investiert habe eigentlich bloß stärker und stabiler geworden. Netzwerk und Wachstum machen jedenfalls Fortschritte.

Auf Roku gibt es inzwischen über 51,2 Mio. aktive Accounts, die ihre Streaming-Dienste hierüber bündeln. Die Monetarisierung der Plattform nimmt zudem bessere Formen an. Der durchschnittliche Umsatz je Nutzer liegt schließlich inzwischen bei 28,76 US-Dollar, was ein wirklich starker und konsequent wachsender Wert ist. Roku kommt außerdem auf einen Marktanteil von inzwischen über einem Drittel gemessen an den in den USA verkauften Smart-TVs. Das könnte die Basis der aktivierten Accounts ebenfalls noch klettern lassen.

Das ist jedoch nicht alles: Bei der Streaming-Fantasie bei der Aktie von Roku gibt es eine neue Fantasie. Das Management möchte zukünftig vermehrt auf Content setzen und hat sich bereits erste exklusive Inhalte gesichert. Auch die Monetarisierung soll noch weiter in den Fokus rücken. Unter anderem mit Marktforschern und Datenunternehmen könnten die durchschnittlichen Umsätze je Nutzer klettern. Mit Blick auf das inzwischen größere und wachsende Netzwerk könnte es entsprechend noch Potenzial geben.

Raum für weiteres Wachstum existiert neben dem Heimatmarkt der USA zudem in Europa und in Asien. Wobei es hier natürlich Konkurrenten gibt, die sich bereits die Märkte weitgehend gesichert haben. Content könnte jedoch den Unterschied ausmachen, was langfristig orientiert auch hier womöglich einen Marktanteil sichern kann.

Eine Aktie für lange Zeit …

Risikolos ist die Aktie von Roku daher natürlich nicht. Konkurrenz und eine schwierige Internationalisierung des eigenen Geschäfts und der Plattform könnten Baustellen sein. Trotzdem bin ich unterm Strich überzeugt: Das Unternehmen besitzt noch viel Potenzial, um zu wachsen. Auf Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt glaube ich, dass ich die Aktie mindestens halten kann.

Danach geht es an eine Neubewertung. Wenn das Management seine Hausaufgaben jedoch hervorragend macht, Netzwerk und Monetarisierung ausbaut und im Streaming-Markt eine Größe wird, so glaube ich: Die Aktie könnte auch für die Ewigkeit geeignet sein.

Der Artikel Ist Roku eine Aktie, die ich für immer halten will? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen – und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!



Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

Motley Fool Deutschland 2021