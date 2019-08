Ist die Pinterest-Aktie ein Kauf?

Einer der am heißesten erwarteten Börsengänge von 2019 hatte einen ziemlich guten Start. Pinterest (WKN:A2PGMG) ist seit dem Börsengang vor rund drei Monaten um etwas mehr als 40 % gestiegen. Wie man es dreht und wendet, Pinterest ist ein Gewinner – aber soooo heiß war die Aktie nun auch nicht, dass sie es unter die besten Neulinge des Jahres am Markt geschafft hätte.

Pinterest ist im Gegensatz zu vielen anderen Markt-Neulingen immerhin eine weit bekannte Marke. Die visuelle Suchmaschine ist eine Sammelstätte für eine begehrte demographische Gruppe – nämlich Mütter (Pinterest erreicht 43 % der US-Internetnutzer, aber fast 80 % aller Mütter, die online sind). Denn die verdienen mehr und geben auch mehr aus als der Landesdurchschnitt. Die Social Discovery Site und App sprechen dadurch auch Werbekunden an. Die Investoren allerdings bekamen kalte Füße, nachdem sie Mitte Mai den ersten Quartalsbericht von Pinterest als Aktiengesellschaft gesehen hatten. Obwohl die Aktie alle Voraussetzungen hat, um ein echter Gewinner zu sein, sollten wir die ersten Monate am Markt betrachten, bevor wir beurteilen, wie es in der zweiten Jahreshälfte 2019 wohl weitergehen könnte.

Der Pin ist gesetzt

Pinterest kam Mitte April zu 19 USD auf den Markt, aber zu dem Preis wurde die Aktie nie gehandelt. Die Aktien stiegen am ersten Handelstag bis auf 23,05 USD und erreichten ihren Höchststand von 35,29 USD keine zwei Wochen später. Diese beiden Marker im April sind weiterhin das Allzeittief und das Allzeithoch. Die Aktie wird seit ihrer Performance im ersten Quartal vor zwei Monaten in einer ungewöhnlich engen Kursspanne gehandelt, was die Anleger enttäuschte. Letztlich, darf man sich sicher sein, wird sie in die eine oder andere Richtung ausbrechen.

Es gab nicht viele Überraschungen im ersten Finanzbericht von Pinterest als Aktiengesellschaft, vor allem, weil das Unternehmen selber sehr gut erklärte, wie sich die ersten drei Monate des Jahres 2019 entwickelt haben. Der Umsatz stieg um 54 % und die monatlichen aktiven Nutzer um 22 % auf 291 Millionen. Aber das war schon bekannt, als die eigentlichen Gewinnzahlen auf den Markt kamen. Die Aktie kam dann wegen unerwartet hoher Verluste und einer schwachen Guidance unter die Räder, zwei Dinge, die beim IPO im April nie Erwähnung fanden.

Der Ausblick von Pinterest sieht für das Gesamtjahr 2019 ein Umsatzwachstum von 40 bzw. 43 % vor, eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem Umsatzsprung von 60 % im vergangenen Jahr. Es ist keine große Überraschung, wenn ein schnell wachsendes Unternehmen langsam nachlässt. Pinterest wird in diesem Jahr einen Umsatz von 1 Milliarde USD erzielen, und Unternehmen dieser Größe, die einen Umsatz von mehr als 40 % erzielen, sind rar und gern gesehen.

Solange die Popularität der Plattform weiter wächst, ist es schwierig, gegen Pinterest zu wetten. Die Konzentration auf starken Lifestyle-Content in den Bereichen Food, Home, Beauty und Fashion macht es für die Plattform zu einem Kinderspiel, durch Anzeigen und E-Commerce-Partnerschaften Geld reinzuholen. Am Ende dürfte es für die Aktie nach oben gehen. Pinterest ist für mich ein Kauf.

The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien. Rick Munarriz keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 10.7.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

