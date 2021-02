Ist PLUG POWER im Panikmodus?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Eine echte Krise durchlebten heute PLUG POWER-Aktionäre. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Minus von rund vier Prozent. Damit können Sie die Anteilsscheine jetzt schon für 51,59 EUR kaufen. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2021 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern!

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Für PLUG POWER ist nämlich der nächste Widerstand unverändert greifbar. Unter dem Strich genügt ein Plus von rund sechzehn für den Sprung auf ein neues Monatshoch. Diese absolute Bestmarke liegt bei 59,80 EUR. Es geht jetzt also um alles!

Anleger, die von den Zukunftsaussichten von PLUG POWER überzeugt sind, haben nun noch einmal die Chance zum günstigen Nachkauf. Schließlich weiß heute niemand, wann es das nächste Mal einen solchen Rabatt gibt. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zusätzliche Bestätigung.

Fazit: Wie geht es bei PLUG POWER jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.