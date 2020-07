Ist PLUG POWER im Panikmodus?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Arg gebeutelt werden heute die Aktionäre von PLUG POWER. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Minus von rund acht Prozent an. Ein Anteilsschein ist damit nur 7,57 EUR wert. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei PLUG POWER, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport.

Der positiven Technik tut der heute Abschlag keinen Abbruch. Denn bis zum jüngsten Top fehlen derzeit nur zwei, drei feste Sitzungen. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch nur rund zweiundzwanzig Prozent. Dieser Bestwert liegt bei 9,27 EUR. Daher geht es jetzt also um alles!

Investoren, die generell von PLUG POWER überzeugt sind, bekommen damit die nächste Chance zum Kauf. Schließlich bekommen Sie heute einen satten Rabatt. Wen das Geschäftsmodell ohnehin nicht überzeugt, der sollte vielleicht seinen Baisse-Einsatz verstärken.

Fazit: Sind das bei PLUG POWER jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.