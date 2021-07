Ist die Nvidia-Aktie nach dem Aktiensplit im Verhältnis 1:4 jetzt ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia (WKN: 918422) wird einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4 durchführen, und es wird erwartet, dass die Aktien am 20. Juli auf splitbereinigter Basis in den Handel kommen. Die Aktie schloss am 19. Juli bei 751,19 US-Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 468 Milliarden US-Dollar. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis lag bei 89, basierend auf einem Aktienkurs von 751 US-Dollar. Das Unternehmen verzeichnete im letzten Quartal außerordentliche Gewinne und meldete ein Umsatzwachstum von über 88 % im Jahresvergleich sowie eine Nettogewinnmarge von 33,77 %. Der Aktienkurs stieg auf einen Höchststand von 835 US-Dollar, bevor er wieder zurückging. Ist die Nvidia-Aktie jetzt ein Kauf?

Es ist leicht zu verstehen, warum einige Investoren bei diesen Kursen vor Nvidia zurückschrecken. Der Kurs der Aktie hat in den letzten zehn Jahren eine Rendite von fast 5.000 % erzielt. Eine Investition von 10.000 US-Dollar wäre heute ungefähr eine halbe Million US-Dollar wert. Aber das Unternehmen feuert aus allen Zylindern und wenn du unter die Motorhaube schaust, wirst du feststellen, dass die Zukunft sehr rosig aussieht, was den erstklassigen Aktienkurs wohl rechtfertigen kann.

Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass Nvidia versucht, ARM Holdings von SoftBank (WKN: 891624) zu übernehmen, und dabei auf regulatorischen Widerstand stößt. Abgesehen davon arbeitet Nvidia mit ARM zusammen und sollte sich in jedem Fall gut entwickeln. Nvidia hat seine Hände in den Bereichen Gaming, Cloud-Rechenzentren, Kryptowährung, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz (AI), professionelle Visualisierung, Elektrofahrzeuge (EVs), autonomes Fahren, 5G und mehr!

Natürlich besitzt du durch den Aktiensplit nicht mehr von Nvidia. Wenn du eine Pizza in vier Stücke schneidest, hast du immer noch nur eine Pizza. Somit können niedrigere Aktienkurse aufgrund von Optionenkontrakten mehr Möglichkeiten bieten, aber ich denke, dass das Unternehmen hier als langfristige Investition attraktiv aussieht.

Im Video gehe ich auf die wichtigsten fundamentalen Highlights ein, die Nvidia im nächsten Jahrzehnt antreiben werden. Ich werde auch die technischen Daten von Nvidia darstellen und eine Meinung dazu abgeben, wohin sich der Kurs meiner Meinung nach von hier aus entwickeln wird.