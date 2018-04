Ist Neuer dabei, und wenn nicht, wer sonst? / mybet nennt Kandidaten und Quoten für die Torhüter im finalen WM-Kader

Hamburg (ots) - Die Fußball-WM rückt näher und damit auch dieFrage, welche Torhüter Joachim Löw für seinen finalen WM-Kadernominieren wird. Um Manuel Neuer war es zuletzt erstaunlich ruhiggeworden, nichts zu sehen und nichts zu hören vom einstmalsweltbesten Torwart. Fährt Neuer auch ohne Spielpraxis mit, ist erüberhaupt einsatzfähig, und wenn nicht, wer rückt für ihn in denKader?Wettanbieter mybet hat unter www.mybet.com folgende Kandidaten fürdie drei Torhüterpositionen im finalen WM-Kader im Angebot:Marc Andre Ter Stegen - Quote 1.02Manuel Neuer - Quote 1.05Bernd Leno - Quote 1.45Kevin Trapp - Quote 2.75Sven Ulreich - Quote 3.25Ralf Fährmann - Quote 5.50Timo Horn - Quote 8.00Ron-Robert Zieler - Quote 10.00Die Buchmacher sind also optimistisch, was die Personalie Neuerangeht. Ob der Bundestrainer das genauso sieht?Zur Wette geht es unter folgendem Link:https://bit.ly/2FCj7NyÜber mybetMit über 1.500.000 registrierten Kunden und ca. 20.000 Wetten proTag gehört mybet zu den langjährig etablierten Wettportalen. mybetist in Malta lizenziert und seit 2002 am Markt.Pressekontakt:mybet Pressebüro Deutschlandc/o Gamblers FirstChristian PrechtlAm Fuchsberg 18A21075 Hamburg, GERMANYTel. + 49 (0)177 2828111Mail: christian@gamblersfirst.comWeb: http://www.gamblersfirst.comOriginal-Content von: mybet, übermittelt durch news aktuell