Ist Nel ASA bereit für 2021?

Nel ASA ist derzeit in aller Munde. Zahlreiche Anleger haben mit der Aktie zuletzt gutes Geld verdient. Doch was passiert 2021? Kann die Aktie an die Erfolgsserie anknüpfen? Bis heute kann Nel ASA auf beeindruckende Zahlen blicken. Allein im November legte die Aktie 44 Prozent zu. Seit Jahresanfang können sich Anleger sogar über einen Gewinn von 154 Prozent freuen. Zuletzt markierte die Aktie neue Allzeithochs wie am Fließband.

Wasserstoff als neuer Mega-Trend? Die Experten von Goldman Sachs gehen sogar noch einen Schritt weiter. Einer aktuellen Studie zufolge, ist grüner Wasserstoff eine Chance, die sich nur einmal pro Generation bietet! Demnach könnte sich bis 2050 ein Markt entwickeln wird mit einem Volumen von rund 10 Billionen Euro – allein für die Versorgungsindustrie!

