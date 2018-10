Ist MAN korrekt bewertet?

Liebe Leser,

letzte Woche hat Jens Becker berichtet, dass sich die MAN-Aktie – wenn auch unter Vorbehalt – durchaus lohnen kann. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Am 17.10.2018 um 00:01 Uhr notierte die Aktie MAN am Heimatmarkt Xetra in der Branche „Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks“ mit 91,48 EUR. Die Entwicklung! Bei Sentiment und Buzz ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, da ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.