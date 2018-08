Ist Kokosöl gefährlich? Wissenschaftliche Erklärung, warum Kokosöl kein Gift ist / Ergänzend: Aufarbeitung der Aussagen von Prof. Michels: Rund ein Drittel der im Vortrag gemachten Thesen sind falsch

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Tübingen (ots) - Seit einigen Tagen beschäftigt sich Deutschlandmit der Frage: "Ist Kokosöl Gift?" Verantwortlich hierfür ist Prof.Dr. Dr. Karin Michels, Direktorin des Instituts für Prävention undTumorepidemiologie an der Universitätsklinik in Freiburg.Experten wie der Tübinger Biologe, Sportwissenschaftler Dr.Wolfgang Feil, Leiter der Forschungsgruppe Dr. Feil, sind bestürzt:"Tatsächlich gehört Kokosöl zu den Lebensmitteln, die heute gutuntersucht sind. Die Studienlage belegt, dass Kokosöl viele positiveEffekte auf den menschlichen Körper hat: Es ist dabei nicht nur gutfür Herz und Blutgefäße, sondern lindert auch Zahnfleischentzündungenoder sogar Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Auch bei Krankheitenwie Alzheimer und Parkinson konnten positive Effekte erzielt werden."Laut Feil gibt es leider immer wieder Experten, die relevanteStudien nicht kennen und deshalb eine veraltete Faktenlageverbreiten. "Irreführend wird es, wenn diese Experten einenProfessoren- oder Doktortitel tragen und trotz vorhandener guterStudien faktenlose Thesen aufstellen. Das verunsichert.", so Feil.Grund für die Falschaussagen zum Kokosöl sei der immer noch währendeIrrglaube, gesättigte Fettsäuren wären per se schlecht. Diese warennach Korrelationsstudien in den 60er Jahren in Verruf geraten. Damalsglaubte man, dass gesättigten Fettsäuren z. B. aus Milch und Fleischdas Herzinfarktrisiko erheblich steigern würden. DieseKorrelationsstudien von Keys wurden später als falsch eingestuft.Auf ihrer Seite:www.dr-feil.com/blog/allgemein/warum-kokosoel-kein-gift-ist.html hatdie Forschungsgruppe das Thema Kokosöl ausführlich behandelt. Ebensofindet sich hier eine Auswertung aller Thesen, die Prof. Michels inihrem Vortrag gemacht hat. Mit erschreckendem Ergebnis: "In Prof.Michels insgesamt 64 Aussagen fanden wir 24 nachweislich falsche, dienicht dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechen."- Prof. Michels Aussagen: http://ots.de/JEOQTH- Alzheimer-Erkrankungen (de la Rubia Orti 2018, Hu Yang 2015)- Zahnfleischentzündungen, Plaquebildung (Peedikayil, 2015)- Parkinson (Mischley et al 2017)- Chemotherapie (Law 2014)- Herz, Blutgefäße (Prior et al 1981, Lindeberg und Lundh 1993,Assuncao et al 2009, Cardoso et al 2015)