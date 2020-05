Unterföhring (ots) - "Ok, das Ende hat mich überrascht", "Wo muss Yves denn hin?" "Cliffhanger on Point!". Das Rätselraten rund um den Verräter bei "The Mole" ist auch bei den Zuschauern in vollem Gange. Denn Kandidat Yves hat die Gruppe am Abend der ersten Eliminierung kommentarlos verlassen und ist seitdem spurlos verschwunden. Ist er etwa der Mole oder ist das nur eine Finte? Für Spekulationen bleibt keine Zeit. Die verbleibenden acht Kandidaten heften sich an Yves' Fersen - und erleben in der Hitze der argentinischen Wüste dramatische Szenen ...Das ist "The Mole":In "The Mole - Wem kannst Du trauen?", moderiert von The BossHoss (Alec Völkel und Sascha Vollmer), begeben sich zehn Kandidaten auf eine abenteuerliche Reise. In Argentinien kämpfen sie gemeinsam um bis zu 100.000 Euro. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Jackpot. Doch in der Gruppe gibt es einen Saboteur, der genau das verhindern will: "The Mole". Am Ende jeder Folge müssen die Kandidaten 20 Fragen über ihn beantworten. Wer am wenigsten richtig beantworten kann, muss die Show sofort verlassen. Welcher Kandidat lässt den Verräter im Finale auffliegen und streicht damit den ganzen Gewinn alleine ein?"The Mole - Wem kannst Du trauen?" ab 6. Mai 2020 immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynZusätzliche Indizien und Austausch mit der #TheMole-Community jederzeit auf www.sat1.de/the-mole.Weitere Presse-Infos rund um "The Mole" und die Kandidaten finden Sie außerdem unter: http://presse.sat1.de/The_MoleBei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Communications & PR News, Sports, Factual & Fiction Simon Walter Tel. +49 89 9507-1125 Simon.Walter@ProSiebenSat1.comBildredaktion Clarissa Schreiner Tel. +49 89 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4594267 OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell