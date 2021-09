Ist Investieren in den S&P 500 alles, was man braucht, um sich als Millionär zur Ruhe zu setzen?

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Wichtige Punkte

Die meisten professionellen Aktieninvestoren schneiden schlechter ab als Richtwerte wie der S&P 500.

Zeit und Beständigkeit können selbst ein durchschnittliches Einkommen in eine siebenstellige Summe verwandeln.

Viele Investoren behindern das Wachstum ihres Portfolios mit diesem einen leicht zu machenden Fehler.

Einzelne Aktien auszuwählen kann eine Menge Spaß machen (und potenziell lohnend sein). Für die meisten von uns macht das Investieren in einen einfachen Indexfonds jedoch am meisten Sinn – zumindest bei einem Großteil unseres Ruhestandsgeldes. Das liegt daran, dass die meisten Investoren in der Regel besser dran sind, wenn sie nicht versuchen, den Markt zu schlagen, sondern stattdessen einfach ein paar Jahrzehnte lang auf seiner steigenden Flut reiten.

Die gute Nachricht ist, dass selbst dieser passive Ansatz es dem Durchschnittsverdiener wahrscheinlich ermöglicht, ein Selfmade-Millionär zu werden.

Zeit ist der wichtigste Faktor

Nicht jeder angehende Investor glaubt, dass es möglich ist, ein siebenstelliges Vermögen von Grund auf anzusparen – aber es ist möglich. Der Schlüssel dazu ist, dass du dir die Zeit nimmst, die dir zur Verfügung steht, und dann den Zinseszinseffekt für dich arbeiten lässt. Zinseszinseffekt bedeutet, dass du mit dem Geld, das du bereits an der Börse eingesetzt hast, mehr Geld verdienst. Und es braucht gar nicht so viel Geld, wie du vielleicht denkst, um diesen finanziellen Schneeball ins Rollen zu bringen.

Nehmen wir einen hypothetischen 25-Jährigen namens Ted als Beispiel. Ted hat einen Job als Auszubildender zum Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker ergattert und verdient relativ typische 34.000 US-Dollar im Jahr. Das meiste davon muss er für seinen Lebensunterhalt verwenden, aber er hat sich vorgenommen, 10% seines Jahresgehalts – 3.400US-Dollar – für den Ruhestand zurückzulegen. Angenommen, er investiert diesen Betrag in einen S&P 500 (WKN: A0AET0) Indexfonds wie den Vanguard 500-Index Fund (WKN:921751) jedes einzelne Jahr für die nächsten 40 Jahre. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 9 %, wird Ted im Alter von 65 Jahren mit etwa 1,1 Millionen US-Dollar im Portfolio aufhören zu arbeiten, dank der Magie des Zinseszinseffektes.

Eine kurze Anmerkung, um hier darauf hinzuweisen, dass verschiedene Fonds den Zinseszinseffekt mit unterschiedlichen Raten berechnen. Für die Zwecke dieser Beispiele wurde der Zinseszinseffekt auf jährlicher Basis berechnet. Würde der Zinseszins auf täglicher Basis berechnet werden, wäre die Summe im Alter von 65 Jahren näher an 1,4 Millionen US-Dollar. Es ist also klar, dass die Art und Weise, wie der Zinseszinseffekt stattfindet, im Laufe der Zeit einen großen Unterschied machen kann.

In einem zweiten hypothetischen Beispiel hat Kelly ihre berufliche Karriere nicht so schnell begonnen wie Ted, sondern hat sich für ein Studium entschieden. Aber das Warten hat sich für sie gelohnt. Im Alter von 30 Jahren verdient sie nun 50.000 US-Dollar im Jahr. Wie Ted ist sie bereit und in der Lage, 10 % ihres Jahreseinkommens an der Börse zu investieren, also 5.000 US-Dollar pro Jahr. Mit der gleichen konservativen Schätzung einer durchschnittlichen Rendite von nur 9% pro Jahr wird eine indexbasierte Investition auch Kelly im Alter von 65 Jahren auf die 1 Million US-Dollar an Ersparnissen bringen.

Dann ist da noch Robert. Roberts mangelnder Fokus in seiner Jugend zog sich bis in seine Mitte der 30er Jahre hin, und er begann erst mit 35 ernsthaft zu sparen oder zu investieren. Aber er hat einen großartigen Job als App-Tester bei einem großen Internetunternehmen bekommen, das ihm 60.000 US-Dollar pro Jahr zahlt. Wie Ted und Kelly, wird auch Robert ein Zehntel seines Jahreseinkommens für den Ruhestand investieren. Obwohl er nur 30 Jahre arbeiten wird, wird sein jährlicher Beitrag von 6.000 US-Dollar pro Jahr bei einer durchschnittlichen Rendite von 9 % dazu führen, dass er im Alter von 65 Jahren mehr als 800.000 US-Dollar besitzt. Wenn er konsequent einen Teil seines jährlichen Bonus verwendet, um diesen jährlichen Beitrag aufzustocken, könnte Robert auch die 1-Millionen-Dollar-Marke erreichen.

Alter Ted (9 % bei

3.500 USD pro Jahr) Kelly (9 % bei

5.000 USD pro Jahr) Robert (9 % bei

6.000 USD pro Jahr) 25 3.500 USD 30 20.946 USD 5.000 USD 35 53.175 USD 29.924 USD 6.000 USD 40 102.763 USD 75.965 USD 35.908 USD 45 179.060 USD 146.804 USD 91.158 USD 50 296.452 USD 255.800 USD 176.166 USD 55 477.075 USD 423.504 USD 306.961 USD 60 754.986 USD 681.537 USD 508.205 USD 65 1.182.586 USD 1.078.552 USD 817.845 USD

QUELLE: BERECHNUNGEN MIT INVESTOR.GOV.

(Die Berechnungen basieren auf 12 monatlichen Beiträgen, die sich zum Jahresbetrag addieren, mit jährlichem Zinseszinseffekt, mit einer Anfangsinvestition von 0 Dollar und ohne Zinseszinsschwankungsbreite.)

ALLE ZAHLEN AUF DEN NÄCHSTEN US-Dollar GERUNDET.

Realitätscheck

Aber was wäre, wenn du mehr als 9 % pro Jahr aus der Börse herausquetschen könntest? Sicher, wenn dein Einkommens- und Sparprofil wie eines der drei oben genannten aussieht, würde eine Erhöhung der durchschnittlichen jährlichen Rendite von 9 % auf nur 11 % dich in allen drei Fällen weit über die 1-Million-Dollar-Marke bringen. Die Kleinigkeiten summieren sich.

Wenn das dein Plan ist, dann sei aber vorsichtig. Den Markt dauerhaft zu schlagen, egal wie viel Zeit und Geld du dafür aufwenden kannst, ist schwierig.

Standard & Poor’s verdeutlicht diese Realität mit seinen regelmäßigen Berichten über die Gesamtperformance der Investmentfondsindustrie. Es ist immer wieder augenöffnend – und sogar ein wenig schockierend -, dass die meisten Investmentfonds – die manchmal als Möglichkeiten beworben werden, den Markt zu schlagen – es nicht einmal schaffen, mit Richtwerten wie dem S&P 500 Schritt zu halten (geschweige denn sie zu schlagen). Im Jahr 2020 schnitten etwas mehr als 57 % der inländischen Aktienfonds schlechter ab als der S&P 500. Large-Cap-Fonds waren noch schlimmer, 60 % von ihnen blieben hinter dem S&P 500 Large-Cap-Richtwert zurück.

Es war nicht nur ein raues, kompliziertes Jahr. Die Erfolgsbilanz wird noch schlechter, wenn man sich längere Zeiträume ansieht. In den letzten 10 Jahren hielten 83 % der US-Publikumsfonds nicht mit ihrem wichtigsten Richtwert Schritt, und in den letzten 20 Jahren hinkten unglaubliche 94 % der Fonds dem S&P 500 hinterher. Mid-Cap- und Small-Cap-Fonds haben nicht besser abgeschnitten.

Was ist da los? Sollten diese Fondsmanager nicht zu den besten und klügsten gehören? Es ist ein Beweis für die vielleicht frustrierendste Wahrheit des Marktes: Je mehr du versuchst, den Markt zu schlagen, desto schwieriger wird es, dies zu tun. Wenn die Profis es nicht schaffen, sind die Chancen für Amateure, es dauerhaft zu schaffen, auch ein bisschen zu gering.

Unterm Strich

Verstehe die Botschaft nicht falsch. Es ist an sich nichts falsch daran, einzelne Aktien zu besitzen. Die meisten der Fondsmanager, die nicht einmal mit der Entwicklung des breiten Marktes mithalten konnten, hinkten nicht deshalb hinterher, weil sie Einzelaktien besaßen, sondern höchstwahrscheinlich, weil sie dazu neigen, diese zum ungünstigsten Zeitpunkt auszutauschen. Du kannst so viel mehr aus der Börse herausholen, wenn du bereit bist, dein Portfolio einfach in Ruhe zu lassen und es über Jahre hinweg köcheln zu lassen.

Abgesehen davon, wenn du einfach nur die Chancen nutzen willst und einen S&P 500-Indexfonds besitzt, ist das sicherlich immer noch ein guter Weg, um bis zum Ruhestand Millionär zu werden.

Der Artikel Ist Investieren in den S&P 500 alles, was man braucht, um sich als Millionär zur Ruhe zu setzen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

