Ist Innovative Industrial Properties jetzt der Top-REIT, der dich zum Millionär machen kann?

Die Aktie von Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) ist für viele Einkommensinvestoren ein Top-REIT. Wobei die eigentliche Investitionsthese weiterhin intakt ist, gleich mehr dazu. Das, was die Ausgangslage jetzt besonders macht, ist die vergleichsweise günstige Bewertung mit der Möglichkeit, ein attraktives, initiales passives Einkommen zu erhalten.

Es gibt neben der Chance auch ein Risiko, das nicht unerheblich ist. Ein Short-Seller hat diese Aktie ins Visier genommen und spricht indirekt womöglich nicht legitime Geschäftspraktiken an. Innovative Industrial Properties sei eher eine Bank als ein REIT, heißt es sinngemäß. Als solche finanziere das Management indirekt die Cannabis-Branche.

Wenn diese Vorwürfe bei Innovative Industrial Properties irgendeine Substanz haben, so könnte das ein Gamechanger für die Investitionsthese sein. Falls nicht, so kann die Aktie hingegen ein Top-REIT sein, der dir zumindest mit Wachstum, Dividendenwachstum und einer langfristigen Perspektive behilflich ist, die erste Million zu machen.

Innovative Industrial Properties: Die Millionärsthese

Das, was wir uns jetzt ansehen, ist bei Innovative Industrial Properties wirklich die Chancen-These. Im Endeffekt heißt das aber auch, dass wir die Risiken und momentanen Anschuldigungen ausklammern. Trotzdem denke ich, dass man sich diese Chance jetzt durchaus ansehen sollte.

Innovative Industrial Properties besitzt derzeit eine Bewertung, die wirklich preiswert ist. Der Top-REIT kommt auf über 4 % Dividendenrendite. Gleichzeitig ist das Kurs-FFO-Verhältnis in den niedrigen 20ern ebenfalls günstig. Selbst ein Ergebniswachstum im höheren einstelligen Prozentbereich und ein ebenso starkes Dividendenwachstum würde die Aktie langfristig zu einer Renditemaschine machen. Selbst in zehn Jahren könnte der US-Cannabis-REIT auf ein Kurs-FFO-Verhältnis von unter 10 gemessen an den jetzigen Aktienkursen kommen und das lediglich mit einem Ergebniswachstum von 9 % p. a., was durchaus unterproportional ist.

Die Investitionsthese sollte jedoch nicht nur den Kursanstieg beinhalten. Nein, sondern es gibt langfristig die Möglichkeit, dass der Cannabis-REIT wächst und wächst und wächst. Und die Investoren dadurch mit einem wachsenden passiven Einkommen beglücken kann. Ein höherer Einsatz könnte daher langfristig zu einer deutlich zweistelligen Dividendenrendite führen. Wobei ein Buy-and-Hold-Ansatz einem die Chance sichern kann, langfristig sein Vermögen signifikant zu vermehren.

Es wäre hoher Einsatz nötig

Um mit Innovative Industrial Properties Millionär zu werden, benötigt es natürlich einen hohen Einsatz. Hier kommt zumindest meine Einschränkung: Ich würde das nicht riskieren, eben weil es kurzfristig Ungewissheit gibt, wie sich die Anschuldigungen durch die Shortseller entwickeln. Ich selbst neige dazu, sie als wenig substanzlos anzusehen, allerdings blicke ich auch nur von außen auf den REIT.

Trotzdem ist die Aktie eine der wenigen profitablen und wirklich günstigen Growth-Aktien mit einer Menge Wachstumspotenzial. Das ist zumindest eine Ausgangslage, die das Fundament sein kann, um Millionär zu werden. Aber, wie gesagt: Es gibt auch Risiken neben einer großen Chance.

Der Artikel Ist Innovative Industrial Properties jetzt der Top-REIT, der dich zum Millionär machen kann? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2022