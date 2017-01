Ist Holz als Geldanlage 2017 sinnvoll?

Frankfurt/Main (ots) - Anleger haben es auf der Suche nachnachhaltigen Geldanlagen mit überdurchschnittlicher Rendite derzeitnicht leicht. Eine Investition in Holz hat sich allerdings überJahrzehnte hinweg als nachhaltige und vergleichsweise sichereInvestition bewährt. Angesichts der niedrigen Zinsen für Guthabengeht der Trend spürbar dahin, dass nicht mehr nur große Investorenwie Stiftungen oder Banken, sondern auch private Anleger dienachhaltige Geldanlage Holz für sich entdecken.Eine Kapitalanlage in Holz klingt für viele Investoren exotisch -jedenfalls für die meisten Sparer von nebenan. Allerdings erwartenimmer mehr Kleinanleger mehr als nur Rendite von ihrer Geldanlage,verspüren sie doch außerdem den Wunsch, mit ihrem Geld einenökologischen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Dabei spielenInvestitionen in Rohstoffe, allen voran dem Holz, eine tragendeRolle. Dennoch sollten unerfahrene Anleger, die satte Renditen mitBäumen generieren wollen, vorsichtig sein, warnt tree value forestryGmbH- Geschäftsführer Veljko Richling: "Wir beobachten denHolzinvestment-Markt genau und stellen immer wieder fest, dassgewisse Rahmenbedingungen wie der erzielbare Preis beim Verkauf desHolzes ungenau präsentiert oder mit utopische Zahlen hinterlegtwerden. Daher empfehle ich interessierten Anlegern, Transparenzeinzufordern und sich nie zu scheuen, kritisch zu hinterfragen. Beitree value forestry legen wir großen Wert darauf, dass Anlegerumfassend über die Direktinvestition in hochwertiges Mahagoniinformiert sind."Geduld zahlt sich ausEin Baum benötigt eine gewisse Zeit bis er "geerntet" werden kann.Erst nach der Baumfällung und dem anschließenden Verkauf verdienenInvestoren das meiste Geld. Je nach Baumart, für die sich einHolzinvestor entscheidet, bemisst sich der Anlagehorizont in derRegel bei bis zu 20 Jahren. Bei tree value forestry investierenAnleger in gesunde, ca. 11 Meter hohe Mahagonibäume, die bereits über10 Jahre alt sind, aus der unternehmenseigenen Forstplantage. DieAnlagedauer ist aus diesem Sachverhalt heraus enorm verkürzt undbeträgt lediglich 5 Jahre, bei einer überdurchschnittlichen Renditevon ca. 9%, die tree value forestry prognostiziert.Holzinvestment unabhängig von WirtschaftskrisenEine Holzinvestition hat gegenüber anderen Kapitalanlagen wie z.B.Immobilien oder Wertpapieren den großen Vorteil, weitestgehendunabhängig von der Wirtschaft zu sein. Die Holzpreise werden sogar,aufgrund der wirtschaftlichen Verbesserung in Schwellenländern sowieder wachsenden Weltbevölkerung, zusätzlich befeuert und steigenkontinuierlich. Wer auf Holz setzt, investiert in den Wachstumsmarktder Zukunft. Die Nachfrage ist steigend, während das Angebot begrenztoder sogar fallend ist. Dadurch werden bei hochwertigen Hölzern wiedem Mahagoni hohe Erträge beim Abverkauf erzielt. Dieses maximiertdie Rendite für den Investor. Außerdem gibt es ein großesökologisches Interesse, die Waldbestände weltweit nachhaltigaufzuforsten. Eine Rezession wie in anderen Wirtschaftsbereichen wirdes in der Forstwirtschaft nicht geben - alleine schon wegen derständig steigenden Weltbevölkerung, die mehr und mehr natürlicheRohstoffe aufbraucht und begehrt.Pressekontakt:tree value forestry GmbHPavlo HanovFrankfurter Landstraße 2-461440 OberurselTelefon 069 153 202 853Telefax 069 255 772 01E-Mail pavlo.hanov@rh-reputation.dewww.tree-value.orgOriginal-Content von: tree value forestry GmbH, übermittelt durch news aktuell