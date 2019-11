Ist Gold jetzt eine gute Investition?

Liebe Leser,

wie es scheint, hat Gold jetzt wieder Hochkonjunktur. Dies berichteten unsere Autoren letzte Woche in ihren Analysen.

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Der Stand! Immer wieder wird der eigentliche Handelswert von Gold in Frage gestellt. Was ist dran an der Unsicherheit? Die Entwicklung! Bereits seit Jahrtausenden hat Gold Erfolg als Handelsmetall vorzuweisen, gemeinsam mit Silber und Platin. In den letzten Jahren jedoch hatten es die Anleger schwer, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!