Ist die Facebook-Aktie eine gute Wahl?

Liebe Leser,

in der letzten Woche hat sich Frank Holbaum den Stand der Dinge bei Facebook einmal genauer angeschaut. Hier sein Fazit:

Der Stand! Facebook ist am Dienstag erneut etwas nach unten gerutscht, teilweise um bis zu 2 %. Der charttechnische Abwärtstrend hat sich damit noch einmal fortgesetzt und es könnte nun weiter in Richtung 100 Euro zurückgehen, auch wenn es in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.