Mainz (ots) -Für viele ist der Rekordsommer dieses Jahres ein weiteresAnzeichen für den Klimawandel. Wie wird die Welt aussehen, wenn sichdas Klima noch weiter erwärmt. und warum nimmt die Gesellschaft dieseBedrohung noch nicht wirklich ernst? Darüber spricht Richard DavidPrecht in seiner Sendung am Sonntag, 7. Oktober 2018, 0.00 Uhr, mitProf. Hans Joachim Schellnhuber, einem der weltweit wichtigstenKlimaforscher.Bereits seit Jahren warnt der Gründungsdirektor desPotsdam-Instituts für Klimafolgenforschung eindringlich vor einerbevorstehenden Heißzeit. Durch sie verschärfen sich vor allem in denärmeren Ländern um den Äquator die Lebensbedingungen. Dürre,Überschwemmungen und Stürme zwingen die Menschen dazu, ihre Länder zuverlassen. Die Klima-Migration sei, so Schellnhuber, schon längst imGange und werde noch größere Ausmaße annehmen.Während die Opfer des menschengemachten Klimawandels ums Überlebenkämpfen, scheinen sich die Verursacher, die reichen Industrieländer,nur halbherzig um Lösungen zu bemühen. Appelle an die Verbraucherhätten keine maßgeblichen Verhaltensänderungen beim Energiekonsumausgelöst, so Precht. Ebenso wenig wirksam seien dieSelbstverpflichtungen etwa der Autoindustrie gewesen.Die Energieverschwendung, meint Schellnhuber, sei zunächsteigentlich gar nicht Teil der abendländischen Kultur gewesen. Erstdie Übernahme des amerikanische Konsum- und Wachstumsdenkens nach demZweiten Weltkrieg habe das tradierte Nachhaltigkeitsdenkenkorrumpiert. Müssen wir das kapitalistische Wachstumssystem aufgebenund uns in Verzicht üben, fragt Precht. Oder muss die Gesellschaftdie Hoffnung aufgeben, den Klimawandel noch aufhalten zu können, undsich darauf konzentrieren, die Heißzeit irgendwie zu überleben?Bereits am Sonntagnachmittag, 7. Oktober 2018, 16.30 Uhr,berichtet die ZDF-Umweltdokureihe "planet e." über den Kampf gegenden Klimawandel.