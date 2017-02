Ist die Dialog Semiconductor-Aktie überbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

überraschende News gab es in der letzten Woche bei Dialog Semiconductor, denn schon seit Sommer letzten Jahres befindet sich die Aktie des Halbleiterherstellers in einem kräftigen Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend des Apple-Zulieferers bescherte den Anlegern nicht nur Gewinne, sondern sie konnten sich auch über ein neues 52-Wochen-Hoch freuen. Die wichtigsten Analystenmeinungen, die letzte Woche Dialog Semiconductor und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Gute Ausgangslage! Es ist klar, dass sich die Anleger bei dieser derzeit glänzenden Ausgangslage keine Gedanken machen. Doch wie schätzen die Analysten die Situation ein und sind weitere Anstiege zu erwarten?

Die Meinungen der Experten! Analyst Meunier von Morgan Stanley sieht kein weiteres Aufwärtspotential, denn die Aktie habe erst vor Kurzem von den Zahlen von Apple profitieren können. Auch wenn eventuell mit dem neuen iPhone 8 wieder neue Impulse winken, so wird die Abhängigkeit vom iPhone-Hersteller doch auch immer wieder kritisiert. Bei der Credit Suisse zeigt man sich optimistisch, dass der Gewinn pro Aktie in den nächsten Jahren gesteigert wird und dabei Wachstumsraten von jährlich 15 % realistisch seien! Thomas Becker von der Commerzbank und Robert Sanders von der Deutschen Bank meinen allerdings, dass die Aktie überbewertet sei.

Die in der letzten Woche von Ethan Kauder zusammengetragenen Analystenempfehlungen im Überblick:(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent) Morgan Stanley: „Overweight“ – 46,00 Euro (+3 %)

Credit Suisse: „Outperform“ – 46,00 Euro (+3 %)

Hauck & Aufhäuser: „Hold“ – 43,00 Euro (-4 %)

Commerzbank: „Buy“ – 34,00 Euro (-24 %)

Deutsche Bank: „Hold“ – 33,00 Euro (-26 %)

Baader Bank: „Hold“ – 29,00 Euro (-35 %)

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

