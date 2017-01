Ist bei der Deutschen Bank die Luft raus?

Liebe Leser,

in der letzten Woche stockte den Anlegern der Deutschen Bank sicher der Atem. Haben doch die Nachrichten der letzten Monate ihre Nerven schon arg strapaziert und die Gemüter der Anleger ziemlich aufgemischt. Nachdem lange Zeit spekuliert wurde ob das Bankhaus überhaupt noch Überlebensfähig ist und der Kurs sogar unter 10 Euro fiel, ging es doch in der letzten Zeit wieder erstaunlich erfolgreich bergauf. Doch wo ist die Grenze des Machbaren erreicht? Wie soll es hier nun weitergehen?

Die Überraschung! Dass die Deutsche Bank Aktie ab Ende September so steil hat steigen können war wohl eine der größten Überraschungen am deutschen Aktienmarkt in diesem Jahr. Nachdem sogar von staatlichen Rettungspaketen gesprochen worden war, war dieser Erfolg das größte Geschenk für die Verantwortlichen der Bank. Fast bis Weihnachten war es dann auch nach oben gegangen und am 23. Dezember konnte mit 18,63 EUR der höchste Stand seit März 2016 erreicht werden. Doch ist nun die Grenze erreicht?

Wir erinnern an unsere Beurteilung vom 28. Dezember: „Eine wichtige Widerstandszone zwischen 17,54 und 18,83 wurde nahezu vollständige ausgereizt. Zusätzlich zeigt der RSI-Indikator schon seit dem 8. Dezember eine negative Divergenz zu den steigenden Kursen. Und als wenn das noch nicht genug ist, hat sich seit dem 8. Dezember eine Flagge gebildet, die auf diesem Niveau auf einen Trendabschluss hindeuten könnte. Am 27. Dezember kam es hier schon zu einem Ausbruch aus der Flagge, so dass hier ab sofort erhöhte Wachsamkeit gefragt ist. Die Deutsche Bank könnte vor diesem Hintergrund ab jetzt in eine entsprechende Gegenbewegung übergehen, die den gesehenen Anstieg der letzten drei Monate ohne Weiteres um 50 % korrigieren könnte. Wundern Sie also nicht, wenn Sie schon bald wieder von Kursen von 14 bis 15 EUR hören und lesen.“

Kann die Deutsche Bank noch weiter nach oben im Kurs oder ist der Markt aktuell zu unsicher? Wir bleiben für Sie am Ball.

