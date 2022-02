Ist das Charlie Mungers Geheimtipp für ein finanziell glücklicheres Leben?

Die Weisheiten von Charlie Munger stehen in diesen Tagen wieder hoch im Kurs. Das liegt ganz einfach daran, dass die rechte Hand von Warren Buffett im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung seiner Daily Journal Corp. eine Menge geäußert hat zu den Aktienmärkten, aber auch ganz im Allgemeinen.

Unter anderem äußerte sich Charlie Munger darüber, was ein großes gesellschaftliches Problem sei. Allerdings gibt er auch einen Ratschlag, wie man ein finanziell glücklicheres Leben führen könne, zumindest indirekt. Mir gefällt dieser Gedanke und auch, dass man einige positive Erkenntnisse daraus erlangen kann.

Charlie Munger: Über den Neid

Die rechte Hand von Warren Buffett sprach über den Neid, der vorhanden ist. Die Ultrareichen seien derzeit mit einer Menge Neid konfrontiert, was zu Spannungen und Diskussionen führe. Unter anderem was Besteuerung und soziale Gerechtigkeit angehe.

Neid sei, so Charlie Munger, seit Generationen ein großes Problem. Deshalb hätten auch die Zehn Gebote zum Thema gehabt, dass man nicht des anderen Frau, Haus oder sogar den Esel begehren solle. Trotzdem sei es die Natur des Menschen, dass wir uns gerne umblicken und uns mit anderen vergleichen. Das wiederum führe zu einem konsequenten Neid und eben momentan auch zu der Debatte um Ultrareiche.

Er selbst habe inzwischen Neid aus seinem Leben verbannt und schaue nicht mehr nach links und rechts. Natürlich können wir das auf das Alter von 98 Jahren schieben oder auch auf die Tatsache, dass Charlie Munger selbst 2,4 Mrd. US-Dollar besitzt. Aber trotzdem ist eine indirekte Message daraus etwas Positives, das man mitnehmen sollte.

Konzentriere dich lieber auf dich selbst

Anstatt finanziell oder insgesamt von Neid geprägt zu sein und sich ständig umzusehen, wer was hat und wer mehr hat bei gleichzeitiger Missgunst, gibt es eine bessere Möglichkeit. Man kann sich auch einfach auf sich selbst konzentrieren. Es wird immer jemanden mit mehr Geld geben, das ist auch bei Charlie Munger so, der selbst auf Warren Buffett mit dem 50-fachen Vermögen schaut. Oder auch jemanden mit einem größeren Haus, Auto oder was auch immer.

Nicht mehr nach links und rechts zu schauen eröffnet den Fokus darauf, was man selbst verändern kann. Es nimmt vielleicht auch den Druck heraus, bis zu einem gewissen Zeitpunkt Betrag X, Y oder Z erlangt zu haben, um etwas zu beweisen. Mit einem solchen Mindset trifft man in der Regel bessere finanzielle Entscheidungen.

Insofern kann ich Charlie Munger zustimmen, wenn er sagt: Neid ist schlecht. Und Neid führt im Moment auch zur Debatte um Ultrareiche, die sehr häufig aufgrund von klugen Entscheidungen in ihre finanziell exponierte Position gekommen sind. Mehr Konzentration auf sich selbst ist ein Pfad zum Glück, auch in finanzieller Hinsicht.

