Ist der Bitcoin Investment Trust ein Kauf?

Bitcoin war die Investment-Story des Jahres 2017. Der Kurs der Kryptowährung stieg in die Stratosphäre. Dieser Erfolg lockte viele Bitcoin-Investoren an, was sich im Nachhinein als kurzfristiges Top erwies. Seit Anfang des Jahres hat der Bitcoin etwa die Hälfte seines Wertes verloren und liegt mehr als 65 % unter seinem Höchststand. Einige sehen den Rückgang als Beweis dafür, dass der Kryptowährungswahn nun vorbei ist. Andere denken, dass er eine weitere Gelegenheit in einer langen Reihe von Kaufmöglichkeiten nach größeren Rückschlägen darstellen könnte.

Viele Anleger sind nervös, wenn es darum geht, direkt in Bitcoin zu investieren. Dies ist angesichts der prominenten Hacking-Angriffe auf mehrere große Bitcoin-Börsen im Laufe der Jahre nicht verwunderlich. Der Bitcoin Investment Trust (WKN: A14S73) bietet eine alternative Methode für Anlagen in Kryptowährungen. Er ermöglicht, Aktien eines Unternehmens zu kaufen, das selbst eine beträchtliche Menge an Bitcoin hält. Hier werfen wir einen genaueren Blick auf den Bitcoin Investment Trust, um zu prüfen, ob sich ein Investment lohnt.

Was ist der Bitcoin Investment Trust?

Der Bitcoin Investment Trust ist ein Vehikel, dass ein Engagement am Bitcoin-Markt ermöglicht, ohne tatsächlich eigene Bitcoins zu kaufen. Dies wird möglich, weil er den Großteil seines Vermögens in der Kryptowährung hält. Derzeit sind es etwa 200.000 Bitcoin. Jeder Trust-Anteil entspricht knapp 0,001 Bitcoin, was einem entsprechenden Nettoinventarwert von etwa 6,50 USD bei Bitcoin-Kursen nahe 6.500 USD pro Token gleichkommt.

Grayscale Investment Trust ist der Träger des Bitcoin Investment Trust. Er berechnet den Aktionären derzeit eine jährliche Verwaltungsgebühr von 2 %. Da die Bitcoin-Bestände keine Dividende für die Treuhandgesellschaft erwirtschaften, verkauft Grayscale regelmäßig Bitcoin, um sich die Gebühr auszuzahlen. Aus diesem Grund steht jedem Trust-Anteil im Laufe der Zeit eine sinkende Bitcoin-Menge gegenüber. Die Gebühren verschlingen im Lauf der Zeit das Trustvermögen.

Die Vorteile des Bitcoin Investment Trust

Für viele Anleger ist der Bitcoin Investment Trust eine relativ hohe Gebühr wert. Der Treuhandsponsor befasst sich mit allen Mechanismen der Bitcoin-Investition, einschließlich der Beschaffung von Kryptowährungs-Token, der Verwahrung und der Durchführung von zukünftigen Transaktionen. Die Investition in den Trust ist so einfach wie der Kauf oder Verkauf von anderen Aktien bei laufender Börse. Dies hat echte Vorteile gegenüber der längeren Bearbeitungszeit bei der Abwicklung von tatsächlichen Bitcoin-Token-Transkationen.

Darüber hinaus ermöglicht die Investition in den Bitcoin Investment Trust den Anlegern, ihre Bitcoin- und Aktienbestände in einem Depot zu verwalten. Wenn du Bitcoin direkt kaufst, musst du typischerweise Kryptowährungsbörsen nutzen, die keinen regulären Aktienhandel anbieten. Dies zwingt dich zu zwei Konten und du musst dein Geld zwischen ihnen hin- und hertransferieren.

Der größte Nachteil des Bitcoin Investment Trust

Der wesentliche Nachteil des Bitcoin Investment Trust besteht darin, dass der Trust-Kurs nicht unbedingt den tatsächlichen Zustand des Bitcoin-Marktes widerspiegelt. Zum Beispiel liegen die Trust-Kurse derzeit zwischen 8,50 und 9 USD. Dieses Niveau liegt mehr als 30 % über dem tatsächlichen Bitcoin-Wert innerhalb des Trusts. Im Grunde genommen bekommst du derzeit für jede 1,30 USD Trust-Anteile nur 1 USD an Bitcoin.

Ob du es glaubst oder nicht, das ist für den Bitcoin Investment Trust nicht ungewöhnlich. Die Trust-Anteile wurden zeitweise mit mehr als dem Doppelten des Bitcoin-Preises gehandelt, obwohl sie gelegentlich auch fast gleichauf mit ihm lagen. Es gibt einfach keine Garantie dafür, dass die aktuellen Trust-Kurse annähernd dem entsprechen, was der Bitcoin-Markt vorgibt.

Gib dem Bitcoin Investment Trust einen Laufpass

Selbst mit dem höheren Handelskomfort des Trusts gegenüber dem tatsächlichen Bitcoin-Besitz ist eine Prämie von mehr als 30 % auf die Anteile des Bitcoin Investment Trust übertrieben. Bitcoin-ETFs werden immer wahrscheinlicher. Sie stellen, meiner Meinung nach, eine viel bessere Möglichkeit dar, um am Bitcoin-Markt zu partizipieren als der Bitcoin Investment Trust.

Dan Caplinger besitzt keine der erwähnten Aktien oder Kryptowährungen. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien oder Kryptowährungen.

Dieser Artikel von Dan Caplinger erschien am 22.09.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.