Ist Amazon auf dem Weg zu 2.250 US-Dollar?

Ein Analyst hält Amazon (WKN:906866) für eine geniale Anlage-Idee und verweist auf die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum und eine weitere Margenerhöhung. Der optimistische Ausblick des Analysten kommt, nachdem die Aktien seit dem 1. Oktober um etwa 18 % gefallen sind, was ihnen eine attraktivere Bewertung verschafft.

Um zu sehen, ob der Cowen-Analyst John Blackledge gute Gründe für seine Empfehlung hat, hier ist ein genauerer Blick auf die Argumentation dahinter.

„Amazon hat mehrere Faktoren, die zu einem soliden globalen Umsatzwachstum mit steigenden Margen in den nächsten Jahren führen sollten“, sagte Blackledge am Dienstag (auf CNBC), „nämlich weitere Marktanteilsgewinne im B2C-E-Commerce in großen Einzelhandelssparten, neue E-Commerce-Sparten wie B2B und bedeutende Chancen in bestehenden und neueren Märkten …“.