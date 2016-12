Ist die Allianz gut im Spiel?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

was letzte Woche beim Ansehen der Allianz-Fakten passierte, sorgte für einiges Aufsehen! Denn der Versicherer steht überaus gut da und kann auf ganzer Linie sehen lassen. Wie wird es nun weitergehen?

Die Fakten: Seit Juli dieses Jahres hat sich das Allianz-Papier sehr gut entwickelt und hat um 32 % zulegen können. Die Korrekturtrendlinie im Bereich 137,50 Euro je Aktie konnte erfolgreich überwunden werden und sogar die 200- sowie die 100-Wochendurchschnittslinien (SMA) verlaufen weiterhin unterhalb des aktuellen Preisniveaus. Die Anleger freuen sich, auch wenn die letzten beiden Hochs sich bei 170 Euro je Aktie befinden und damit ca. 9,0 % höher sind als das jetzige Preisniveau.

Die Rahmenbedingungen: Auch fundamental sieht es gut aus. So gab es im zweiten Halbjahr 2016 weniger Naturkatastrophen sowie Großschäden und das Geschäft mit Lebensversicherungen schlägt wieder richtig gut ein. Der Versicherer konnte im dritten Quartal einen Gewinnsprung von 37 % verzeichnen, was 1,9 Mrd. Euro entspricht. Zusätzlich macht die Zinswende in den USA Hoffnungen darauf, dass die Vermögensverwalter-Tochter Pimco bald deutlichen Kapital-Zufluss bekommen könnte. Denn die kann erstmals seit 2013 im dritten Quartal wieder Nettozuflüsse von 4,7 Mrd. US-Dollar für sich verbuchen.

Das sieht im Allgemeinen recht rosig aus und das Niedrigzinsniveau in der EU lässt zudem die Nachfrage nach Lebensversicherungen in die Höhe schnellen. Da hier die laufende Verzinsung im kommenden Jahr gesenkt werden soll, könnte sich die Allianz vielleicht dann noch über ein zusätzliches Polster an Gewinnen freuen. Doch kann dies wirklich so gut weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse