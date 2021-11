Ist die Aktie von Upstart 38 % unter ihrem Höchststand jetzt ein guter Kauf?

Wichtige Punkte

Upstart nutzt Big Data und künstliche Intelligenz, um die Kreditvergabe an Verbraucher zu verbessern.

Der Umsatz stieg im letzten Jahr um 190 % stark an.

Das Unternehmen wird mit dem 34-Fachen des Umsatzes gehandelt, obwohl es seit seinem Höchststand um 38 % gefallen ist.

Upstart Holdings (WKN: A2QJL7) ging im Dezember 2020 an die Börse und das Fintech-Unternehmen hat sofort gute Ergebnisse eingefahren. Auf starke Ergebnisse im ersten Quartal folgte ein vierfaches digitales Umsatzwachstum im zweiten Quartal und der Enthusiasmus rund um die Aktie erreichte einen ersten Höhepunkt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt stieg der Aktienkurs um über 1.200 %.

Doch seither geht es bergab. Im Oktober stuften zwei verschiedene Analysten von der Wall Street das Unternehmen herab und im November senkte der JMP Securities-Analyst Ronald Josey sein Kursziel auf 315 US-Dollar. Diese Ereignisse lösten einen erheblichen Ausverkauf aus, und die Aktie von Upstart wird derzeit 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt – obwohl sie seit dem Börsengang immer noch um 715 % gestiegen ist.

Ist Upstart nach diesem Wirbelsturm noch ein kluger Kauf? Hier ist, was du wissen solltest.

Ein einzigartiges Geschäftsmodell

Bislang trafen Banken ihre Kreditentscheidungen auf der Grundlage relativ begrenzter Informationen, wobei sie in vielen Fällen nur acht bis 15 Daten in ihren Kreditmodellen berücksichtigten. Dave Girouard, der frühere Präsident von Google Enterprise, sah in der begrenzten Reichweite dieser Modelle ein erhebliches Problem, das den Verbrauchern den Zugang zu erschwinglichen Krediten erschwerte. Mit der Vision eines besseren Systems verließ Girouard 2012 Alphabet, zusammen mit der Finanzspezialistin Anna Counselman. Zu den beiden gesellte sich der Datenwissenschaftler Paul Gu. Gemeinsam gründete das Trio Upstart mit dem Ziel, die Verbraucherkreditbranche zu verändern.

Um die Schwächen herkömmlicher Kreditmodelle zu verbessern, setzt das Fintech-Unternehmen auf Big Data und künstliche Intelligenz (KI). Seine Plattform erfasst inzwischen über 1.000 Daten pro Kreditnehmer und setzt diese Variablen mit 10,5 Millionen vergangenen Rückzahlungsereignissen (Tendenz steigend) in Beziehung, um das Risiko zu quantifizieren. Bislang scheint das einzigartige Geschäftsmodell von Upstart ein Vorteil zu sein. In diesem Zusammenhang ist das Management der Ansicht, dass die KI-Engine des Unternehmens das Risiko vier- bis achtmal besser vorhersagen kann als herkömmliche Kreditmodelle.

In der Praxis bedeutet das, dass die Bankpartner von Upstart fast dreimal so viele Kreditnehmer genehmigen können, während die Betrugs- und Verlustraten konstant bleiben. Und jedes Mal, wenn ein Kreditnehmer eine Zahlung leistet oder eine ausbleibt, werden die KI-Modelle von Upstart ein wenig schlauer. Mit der Zeit dürfte dieser Netzwerkeffekt den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens stärken.

Die kolossale Größe der Kreditbranche

Upstart begann mit der Unterstützung von Bankpartnern bei der Vergabe von Privatkrediten, einem Markt mit einem Wert von 81 Mrd. US-Dollar in den USA. Im vergangenen Jahr expandierte das Unternehmen jedoch in den Bereich der Autokredite und übernahm im März Prodigy Software, um diesen Übergang zu beschleunigen. Dieser Schritt brachte den gesamten ansprechbaren Markt (TAM) auf 753 Mrd. US-Dollar.

Im vergangenen Jahr hat Upstart bei seinen Ambitionen im Bereich der Autokredite erhebliche Fortschritte gemacht. Im dritten Quartal haben sich sieben Bankpartner für den Service angemeldet und das Unternehmen arbeitet jetzt mit 291 Händlern zusammen, dreimal mehr als im September letzten Jahres. Die Geschäftsleitung stellte außerdem fest, dass die Zahl der Autohäuser im Durchschnitt jeden Tag um ein neues wächst.

Aber jetzt kommt der wichtigste Teil: Das Management hat den Einstieg in andere Kreditindustrien erörtert, z. B. in das 4,5 Billionen US-Dollar schwere Hypothekengeschäft sowie in die Bereiche Studentenkredite und Kreditkarten. Um diese kolossale Zahl zu kontextualisieren, haben die Bankpartner von Upstart im vergangenen Jahr Kredite in Höhe von 8,9 Mrd. US-Dollar vergeben. Dieses Volumen macht nur 1 % seines aktuellen TAM und weit weniger als 1 % seines potenziellen TAM aus.

Eine beeindruckende finanzielle Erfolgsbilanz

In den letzten zwölf Monaten hat Upstart die Anzahl der Kreditgeber auf seiner Plattform verdreifacht und diese Kreditgeber haben 943.000 Kredite vergeben, was einem Anstieg von 268 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es überrascht nicht, dass sich dies in starken Umsatz- und Gewinnspannen niedergeschlagen hat. Und im Gegensatz zu vielen wachstumsstarken Unternehmen ist Upstart auf GAAP-Basis profitabel.

Kennzahl Q3 2020 (TTM) Q3 2021 (TTM) Veränderung Umsatz 213,9 Mio. US-Dollar 620,7 Mio. US-Dollar 190 % Nettoeinnahmen 11,0 Mio. US-Dollar 77,5 Mio. US-Dollar 605 %

QUELLE: YCHARTS. TTM = nachlaufende 12 Monate.

Die Aktionäre haben guten Grund, zu glauben, dass Upstart diesen Schwung beibehalten kann. Das KI-gestützte Geschäftsmodell des Unternehmens kommt sowohl Kreditnehmern als auch Kreditgebern zugute, da es Verbrauchern den Zugang zu Krediten erleichtert und gleichzeitig die Rendite von Banken und Kreditgenossenschaften erhöht. Und dieses Wertversprechen sollte noch deutlicher werden, wenn Upstart mehr Daten sammelt und das Schwungrad dreht, das sein Geschäft beeinflusst.

Eine Chance, die das Risiko wert ist

Selbst nachdem die Aktie von Upstart gegenüber ihrem Höchststand um 38 % gefallen ist, wird sie mit dem 34-Fachen des Umsatzes gehandelt, ein viel höherer Wert als andere Fintech-Unternehmen wie PayPal und Square, die mit dem neunfachen bzw. siebenfachen des Umsatzes gehandelt werden. Bei einer solchen Bewertung sollten die Aktionäre mit einer Volatilität des Aktienkurses rechnen.

Davon abgesehen gibt es viel Positives an Upstart zu berichten. Alle drei Mitbegründer sind immer noch in Führungspositionen. Und im März 2021 hielten die Führungskräfte und Direktoren von Upstart über 25 % der Aktien, wodurch ihre Interessen mit denen der Aktionäre in Einklang stehen. Noch wichtiger ist, dass das Management bereits bewiesen hat, dass es in der Lage ist, das Unternehmen in neue Märkte zu expandieren. Das verheißt Gutes für die Zukunft.

Aus diesen Gründen denke ich, dass es sich lohnt, jetzt ein paar Aktien von Upstart zu kaufen. Sei dir nur bewusst, dass die Aktie weiter fallen kann. Investiere also nicht alles auf einmal, sondern baue eine Position durch den Durchschnittskosteneffekt auf.

Der Artikel Ist die Aktie von Upstart 38 % unter ihrem Höchststand jetzt ein guter Kauf? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der „offiziellen“ Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen – sogar unsere eigene – hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Trevor Jennewine auf Englisch verfasst und am 19.11.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Trevor Jennewine besitzt Aktien von PayPal Holdings und Square. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A-Aktien), Alphabet (C-Aktien), PayPal Holdings, Square, und Upstart Holdings, Inc. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2022 $75 Calls auf PayPal Holdings.

Motley Fool Deutschland 2021