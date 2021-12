Ist die Aktie von Realty Income unter 60 Euro ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Die Aktie von Realty Income (WKN: 899744) notiert gegenwärtig unter der Marke von 60 Euro. Während ich diese Zeilen schreibe, liegt der Aktienkurs genauer gesagt bei 59,52 Euro. Das ist definitiv interessant, zumal wir eigentlich gerade feststellen, dass Value-Aktien en vogue sind.

Aber was kann Realty Income unter der Marke von 60 Euro bieten? Eine überaus interessante Frage. Blicken wir auf die Details sowie vor allem die Bewertung. Nach der Übernahme des VEREIT dürften die meisten Investoren wohl wissen, dass inzwischen über 10.000 verschiedene Immobilien zu dem Konglomerat gehören.

Bekannt ist außerdem, dass die Aktie bereits seit über 51 Jahren konsequent eine Dividende zahlt und die Ausschüttungen auf Vierteljahresbasis erhöht. Sowie durch mehr als 25 Jahre an der Börse inzwischen zum Kreis der echten Dividendenaristokraten zählt. Falls du das nicht gewusst hast, können wir diese Qualitätsmerkmale jetzt wohl für alles Weitere voraussetzen.

Realty Income unter 60 Euro: Der Blick auf die Bewertung

Um das Renditepotenzial von Realty Income unter der Marke von 60 Euro näher zu bestimmen, sollten wir jedoch einen Blick auf die fundamentale Bewertung riskieren. Da sich bei dem Real Estate Investment Trust eigentlich alles in US-Dollar abspielt, soll der US-Dollar-Kurs für heute auch im Weiteren unsere Referenz sein. Derzeit liegt dieser Wert übrigens bei 67,29 US-Dollar.

Das Management von Realty Income hat erst kürzlich die Dividende erhöht, was sich jetzt durch einen niedrigeren Aktienkurs stärker bemerkbar macht. Gemessen an der neuen monatlichen Dividende von 0,246 US-Dollar liegt die Dividendenrendite schließlich bei ca. 4,4 %. Für eine Aktie dieser Qualität ist dieses Niveau definitiv nicht verkehrt. Wobei der Vergleich mit der Inflation vielleicht hinkt. Im US-amerikanischen Raum ist die Teuerungsrate ebenfalls auf einem Rekordhoch. Immerhin: Hier gibt es etwas Ausgleich für diese schwierige Zeit für Sparer und jede Menge Qualität.

Aber auch das Zahlenwerk von Realty Income ist zuletzt wieder deutlich stärker gewesen. Im dritten Quartal kam der Real Estate Investment Trust auf Funds from Operations in Höhe von 0,91 US-Dollar auf bereinigter Basis, was nach dem herausfordernden Jahr 2020 einem Wachstum von 12,3 % entsprochen hat. Damit läge das Kurs-FFO-Verhältnis zum jetzigen Zeitpunkt bei 18,5. Für die Qualität eine eher moderate Bewertung. Allerdings benötigt die Aktie unter 60 Euro vor allem eines, um jetzt attraktiv zu sein: nämlich Wachstum.

Glücklicherweise kann das Management von Realty Income auch an dieser Front liefern. Nicht nur wegen des FFO-Wachstums von 12,3 % auf bereinigter Basis. Nein, mit Blick in die Zukunft wohl auch durch die Übernahme des VEREIT, was die kommenden Quartalszahlen zeigen müssen. Mit einer Prise Optimismus hat das Management aufgrund dessen bereits die Dividende um 5,1 % und von 0,236 US-Dollar zuvor auf 0,246 US-Dollar angehoben. Das könnte zeigen: Man befindet sich auf Wachstumskurs.

Kein schlechter Mix!

Realty Income unterhalb der Marke von 60 Euro ist für mich daher definitiv kein schlechtes Gesamtpaket. Die derzeitige Dividendenrendite stimmt für mich mit ca. 4,4 % und auch das Kurs-FFO-Verhältnis ist eher moderat. Kurz- und mittelfristig erkenne ich klare Wachstumstreiber, die auch bereits zu einem soliden Dividendenwachstum geführt haben. Der aktuelle Discount ist daher vielleicht ein guter Türöffner, um langfristig orientiert einen ersten Schritt in diese spannende Qualitätsaktie zu wagen. Aber das ist natürlich deine finale Entscheidung.

Der Artikel Ist die Aktie von Realty Income unter 60 Euro ein Kauf? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021