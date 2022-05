Ist die Aktie von Palantir Technologies ein Kauf?

Wichtige Punkte

Die gemischten Ergebnisse von Palantir im ersten Quartal haben die Anleger enttäuscht.

Das Regierungsgeschäft verlangsamt sich, die Gewinnspannen sinken und die Prognosen zum zweiten Quartal sind zu niedrig.

Die Aktie ist immer noch nicht billig genug, um als Value Play zu gelten.

Die Aktie von Palantir Technologies (WKN: A2QA4J, 5,22 %) sank am 9. Mai um 21 % auf ein Allzeittief, nachdem das Analyseunternehmen seinen Bericht zum ersten Quartal veröffentlicht hatte.

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 31 % auf 446 Mio. US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen der Analysten um 2,5 Mio. US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn sank jedoch um 46 % auf 45 Mio. US-Dollar oder 0,02 US-Dollar pro Aktie und verfehlte damit die Erwartungen der Analysten um 0,02 US-Dollar. Nach GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) verringerte sich der Nettoverlust des Unternehmens von 123 Mio. US-Dollar auf 101 Mio. US-Dollar.

Zum zweiten Quartal rechnet Palantir mit einem Umsatzwachstum von etwa 25 % auf 470 Mio. US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Damit hat das Unternehmen die Konsensprognose von 29 % Wachstum verfehlt und würde das langsamste Wachstum seit seinem Börsendebüt verzeichnen. Dennoch hielt das Unternehmen an seinem langfristigen Ziel fest, bis 2025 ein jährliches Umsatzwachstum von mindestens 30 % zu erzielen.

Die gemischten Zahlen von Palantir haben die Anleger verunsichert, und wenn man genauer hinsieht, entdeckt man einige andere dringende Probleme. Schauen wir uns diese Probleme an und prüfen, ob die Palantir-Aktie bei diesen niedrigen Kursen noch kaufenswert ist.

Das Regierungsgeschäft von Palantir gerät ins Stocken

Im ersten Quartal erwirtschaftete Palantir 54 % seines Umsatzes mit Regierungskunden. Die restlichen 46 % kamen von kommerziellen Kunden.

Als Palantir 2020 direkt an die Börse ging, wuchs das Regierungsgeschäft viel schneller als das kommerzielle Geschäft. In den letzten drei Quartalen ist das kommerzielle Geschäft jedoch deutlich schneller gewachsen als das Regierungsgeschäft, das sich im gleichen Zeitraum verlangsamt hat.

Umsatzwachstum im Jahresvergleich Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Regierung 76 % 66 % 34 % 26 % 16 % Unternehmen 19 % 28 % 37 % 47 % 54 % Gesamt 49 % 49 % 36 % 34 % 31 %

DATENQUELLE: PALANTIR

Diese Verlangsamung ist besorgniserregend, da Palantir langfristig das Ziel verfolgt, seine Gotham-Plattform zum „Standard-Betriebssystem für Daten in der US-Regierung“ zu machen. Außerdem wurde kürzlich berichtet, dass die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), die Gotham zur Verfolgung und Abschiebung von Einwanderern ohne Papiere einsetzt, plane, Gotham durch ein intern entwickeltes System namens RAVEn zu ersetzen.

Wenn andere Regierungsbehörden dem Beispiel von ICE folgen, könnte Palantirs Wachstum bei neuen Regierungsverträgen irgendwann ins Stocken geraten. Ein neuer Fünfjahresvertrag mit dem Department of Health and Human Services (HHS) und die jüngste Erweiterung der Partnerschaft mit den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) deuten jedoch darauf hin, dass diese Befürchtungen übertrieben sein könnten. Außerdem könnte der russisch-ukrainische Krieg die US-Behörden dazu veranlassen, ihre Verträge mit Palantir zu erweitern, um ihre nachrichtendienstlichen Fähigkeiten zu verbessern.

Positiv zu vermerken ist, dass das kommerzielle Geschäft von Palantir weiterwächst, da das Unternehmen seinen kampferprobten Ruf nutzt, um mehr Unternehmenskunden zu gewinnen. Die Umsätze im kommerziellen Geschäft in den USA stiegen im ersten Quartal um 136 % im Vergleich zum Vorjahr – das fünfte Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum.

Sinkende Kundenbindungsraten und Margen

Palantir beendete das erste Quartal mit einer Netto-Dollarbindungsrate von 124 %, was trotzdem einen Rückgang gegenüber 131 % im vierten Quartal darstellt. Auch die schwächer als erwartet ausgefallenen Prognosen zum zweiten Quartal deuten darauf hin, dass die Kundenbindungsrate weiter sinken wird.

Auch die bereinigten Brutto- und Betriebsmargen gingen im ersten Quartal sowohl gegenüber dem Vorquartal als auch gegenüber dem Vorjahr zurück.

Zeitraum Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Bruttomarge 83 % 82 % 82 % 83 % 81 % Operative Marge 34 % 31 % 30 % 29 % 26 %

QUELLE: PALANTIR, ANMERKUNG: AUF BEREINIGTER BASIS

Während der Telefonkonferenz sagte CFO Dave Glazer, dass sich der Rückgang mit einer bereinigten operativen Marge von 20 % im zweiten Quartal fortsetzen wird, da das Unternehmen seine Investitionen „im Vorfeld der erwarteten Vertragsvergabe“ beschleunigt. Glazer erwartet, dass Palantir für das Gesamtjahr eine bereinigte operative Marge von 27 % ausweisen wird – im Vergleich zu 31 % im Jahr 2021.

Wird Palantir zu billig, um es zu ignorieren?

Das langsamere Wachstum von Palantir, die steigenden Kosten und das sture Beharren auf der Beibehaltung des Umsatzwachstumsziels von 30 % bis 2025 – auch wenn es an „erwartete“ Verträge in der Zukunft geknüpft ist – lassen die Alarmglocken schrillen. Die gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien des Unternehmens ist im ersten Quartal jedoch nur um 1 % gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Das deutet darauf hin, dass die aggressive Verwässerung, die seit der direkten Börsennotierung ein großes Problem war, endlich ein Ende hat.

Mit 7,50 US-Dollar pro Aktie wird Palantir jetzt mit weniger als dem Achtfachen des diesjährigen Umsatzes gehandelt. Leider werden viele andere vergleichbare Wachstumsaktien zu noch niedrigeren Bewertungen gehandelt. Twilio, das Cloud-Kommunikationsunternehmen, das bis 2024 ein jährliches organisches Umsatzwachstum von über 30 % erwartet, wird zum Beispiel zum Fünffachen des diesjährigen Umsatzes gehandelt.

Daher glaube ich, dass die Palantir-Aktie in diesem schwierigen Markt für unrentable Wachstumswerte leicht auf 5 US-Dollar fallen könnte. Ich habe Palantir einmal besessen (und verkauft), aber ich kann nicht empfehlen, die Aktie in diesem schwierigen Markt wieder zu kaufen – vor allem, wenn es noch viele andere Aktien mit höherer Qualität zu kaufen gibt.

Der Artikel Ist die Aktie von Palantir Technologies ein Kauf? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Leo Sun auf Englisch verfasst und am 12.05.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Leo Sun hat keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Palantir Technologies Inc. und Twilio.

Motley Fool Deutschland 2022