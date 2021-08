Ist die Aktie der Deutschen Euroshop jetzt die ultimative Value-Wette?

Die Aktie der Deutschen Euroshop (WKN: 848020) ist derzeit dabei, mächtig zuzulegen. Alleine innerhalb der vergangenen Woche lag das Plus bei ca. 5,3 %, was alles andere als wenig ist. Wobei es eine starke Performance zum Ende der Woche gewesen ist, die dieses Plus ermöglichte.

Mit Blick auf das bisherige Börsenjahr 2021 erkennen wir: Die Aktie der Deutschen Euroshop ist insgesamt solide im Plus. Die Aktie kletterte im Endeffekt von 17,50 Euro auf das derzeitige Kursniveau von 21,30 Euro (13.08.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentalen Kennzahlen). Natürlich ist das nicht weltbewegend, aber immerhin.

Ist die Aktie der Deutschen Euroshop damit auch weiterhin die ultimative Value-Wette? Es könnte jedenfalls einige Faktoren geben, die dafürsprechen. Aber auch Dinge, die man als Foolisher Investor bedenken sollte.

Aktie der Deutschen Euroshop eine Value-Wette?

Dass die Aktie der Deutschen Euroshop eine Value-Wette ist, zeigt für mich vor allem eine Kennzahl: Gemessen an einem aktuellen Kursniveau und einem NTA je Aktie (Net Tangliable Assets) in Höhe von 38,03 Euro liegt das Kurs-NTA-Verhältnis schließlich bei ca. 0,56. Das ist ein vergleichsweise günstiges Bewertungsmaß, das deutlich unter dem inneren Wert liegen könnte.

Aber auch andere, fundamentale Kennzahlen könnten auf eine Unterbewertung hindeuten. Im Worst-Case rechnet das Management in diesem Jahr mit Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,70 Euro. Gemessen am aktuellen Aktienkurs läge das Kurs-FFO-Verhältnis bei ca. 12,5. Auch das könnte günstig sein mit Blick auf die aktuelle Bewertungslage.

Insgesamt erkennen wir daher, dass die Deutsche Euroshop günstig und zugleich profitabel bewertet ist Das Geschäftsmodell als Immobilienunternehmen mit einem Fokus auf Shoppingcentern zahlt sich noch immer aus. Auch mit einer Leerstandsquote von ca. 6,2 % erkennen wir, dass die Aktie weiterhin solide Ergebnisse liefern könnte.

Ein zweischneidiges Schwert

Die Aktie der Deutschen Euroshop könnte damit zwar günstig bewertet sein, allerdings sollten Foolishe Investoren das Gesamtpaket bedenken: Es handelt sich um eine Beteiligungsgesellschaft, die auf Shoppingcenter setzt. Neben der Pandemie ist es außerdem der E-Commerce, der ein wenig wie ein Damoklesschwert über der Aktie schwebt.

Natürlich sind Shoppingcenter weiterhin attraktive Einkaufsstätten, die eine starke Anziehungskraft besitzen könnten. Auch eine Neuvermietung erscheint möglich. Sowie damit verbunden wieder höhere Funds from Operations oder auch Dividenden.

Ein wenig dürfte der breite Markt die Aktie der Deutschen Euroshop auch zukünftig mit einem Abschlag bewerten. Wie gesagt: Shoppingcenter sind ein zweischneidiges Schwert. Allerdings dürften Foolishe Investoren das nicht erst seit COVID-19 wissen. An der Ausgangslage hat sich bei dieser günstig bewerteten Aktie langfristig orientiert eigentlich gar nicht so viel verändert.

Der Artikel Ist die Aktie der Deutschen Euroshop jetzt die ultimative Value-Wette? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Vincent besitzt Aktien der Deutsche Euroshop. The Motley Fool empfiehlt Deutsche Euroshop.

Motley Fool Deutschland 2021