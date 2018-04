Ist Adressen kaufen mit der DSGVO überhaupt noch möglich? / Address-Base bietet Beratung

Weingarten (ots) - Im Mai 2018 wird die Datenschutzgrundverordnung(DSGVO) EU-weit bindend. Für Datenhändler bedeutet das strengereAuflagen und personenspezifische Daten können im Prinzip nicht mehrgehandelt werden. Die Address-Base GmbH & Co. KG, zu finden unterhttps://www.address-base.de, bietet jetzt Beratung über legaleMöglichkeiten Adressen zu kaufen.Mit der DSGVO entfällt das Listenprivileg, auf dessen GrundlageAdresshandel mit personenbezogenen Daten bisher möglich war. Zwargibt es in der DSGVO den Erwägungsgrund 47, der die werblicheVerarbeitung personenbezogener Daten einräumt, aber wie dieser imErnstfall ausgelegt wird, muss sich zukünftig vor Gericht zeigen. Bisdahin ist Vorsicht geboten, denn es drohen existenzbedrohendeStrafen.Da Address-Base schon immer auf Firmenadressen spezialisiert ist,verändert sich augenscheinlich für den Datenhändler nicht viel. Dieoft als Zusatzinformation enthaltenen Ansprechpartner geltenallerdings als personenbezogene Daten und auch Handynummern vonselbständigen Unternehmern, die sowohl geschäftlich als auch privatgenutzt werden, oder personalisierte E-Mail Adressen könnten zumProblem werden. Solche Zusatzinformationen müssen gegebenenfallsheraus gefiltert werden."Laut DSGVO gibt es durch Artikel 9 Absatz 2 e) Ausnahmen fürpersonenbezogene Daten, die veröffentlicht wurden. Da Address-Baseausschließlich mit veröffentlichtem Material arbeitet, sollte eskeine Probleme geben. Wir orientieren uns an Branchenriesen undstaatsnahen Unternehmen wie der Deutschen Post, die nach wie vor mitAnsprechpartnern werben. Auf jeden Fall verfolgen wir dieEntwicklungen diesbezüglich gespannt", so Robert Hoppe,Geschäftsführer von Address-Base.Sollte sich die Lage ändern, wird auch Address-Base auf denEinsatz von Zusatzinformationen verzichten. Das Team wurde nunentsprechend geschult, um unsicheren Kunden alle Fragen rund um denEinsatz gekaufter Adressen in Hinblick auf die DSGVO zu beantworten.Pressekontakt:Address-Base GmbH & Co. KGRobert HoppeEttishofer Straße 10c88250 WeingartenTelefon: +49 751 56 84 97 77Telefax: +49 751 56 84 97 99E-Mail: presse@address-base.deInternet: https://www.address-base.deOriginal-Content von: Address-Base GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell