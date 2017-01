"Isst du auch schon Double Down?" - KFC präsentiert neue TV-Kampagne / Der TV-Spot setzt neues Hero-Produkt in den Fokus - erste gemeinsame Arbeit mit Kreativagentur Ogilvy & Mather (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die amerikanische Fastfood-Marke KFC startet mit einemProdukt-Highlight ins Jahr 2017: In seinem neuen TV-Spot inszeniertKFC Deutschland den Double Down, einen Burger ohne Brötchen, derinternational bereits große Beliebtheit erlangte und nun auch inDeutschland erhältlich ist. Ab 10. Januar ist der Spot, der erstmalsmit der Werbeagentur Ogilvy & Mather entwickelt wurde, für vierWochen auf allen reichweitenstarken Sendern zu sehen. Darüber hinauswird er in ausgesuchten, zielgruppenrelevanten digitalen Umfeldern,auf der KFC Facebook Fanpage und unter www.kfc.de eingesetzt.Produziert wurde der 20-Sekünder von der Film Deluxe Germany GmbH,inszeniert vom Regisseur Zoran Bihac. Die neue Promotion-Kampagnewird begleitet von Out of Home und Werbung am Point of Sale.Unter dem Motto "Isst Du auch schon Double Down?" greift der neueSpot von KFC das zentrale Merkmal des Produkts auf - den doppeltenFleischgenuss ohne Brötchen mit zwei saftigen, frisch paniertenHähnchenbrustfilets, Baconstreifen, Monterey JackSchmelzkäsezubereitung und Double Down Sauce. Der Double Down gehörtdabei zu einer echten Männerfreundschaft. Die beiden männlichenProtagonisten wissen, was bei großem Hunger hilft - ein Besuch beiKFC, dem perfekten Ort für "Finger lickin' good" Momente. Ganz in"Double"-Manier verläuft der gesamte Dialog in kurzen, aberprägnanten Wortdopplungen: "Hunger, Hunger", "Fleisch? Fleisch?","Ja? Ja?", "Los! Los!"."In dieser Kampagne ist das neue Produkt der Hero", erläutertSerdar Kantekin, Creative Director bei Ogilvy & Mather Düsseldorf,die Idee: "Indem wir alles doppeln, zahlen wir ganz direkt auf dasProdukt ein und zeigen gleichzeitig den KFC Gästen, dass sie mit demDouble Down mehr von dem bekommen, was sie wollen - nämlich frisches,leckeres Fleisch. Zusätzlich schalten wir zum Start der Promotion denTVC auf allen Sendern zweimal hintereinander. In der Onlineversiondes Spots sind sogar fast alle Szenen gedoppelt. Damit spielen wirdie Idee der Dopplung konsequent in unseren Mediakanälen weiter.""Wir freuen uns, mit einer neuen TV-Kampagne und einem absolutenHero-Produkt ins Jahr 2017 zu starten. Mit dem Double Down definierenwir den Burger, wie man ihn bisher kennt, neu und bringen so wirklichechte Innovation in den übersättigten deutschen Burgermarkt. Wir sindvon seinem Erfolgspotenzial auch hierzulande überzeugt und werden mitihm als Hero sowohl unsere bestehende Fangemeinde, als auch neueGäste von unserer Produktqualität und dem einzigartigen KFC Geschmackbegeistern", erklärt Dr. Thorsk Westphal, Chief Marketing Officer beiKFC Deutschland.Handmade in KFCWas KFC so besonders macht, ist vor allem die langjährigeKochtradition. Dabei verwenden die ausgebildeten KFC Köcheausschließlich natürlich gewachsenes Hähnchenfleisch, das in jedemRestaurant von Hand frisch paniert wird.Das vielfältige Produktangebot von KFC hält für jeden Geschmacketwas bereit: Für Fans von feinem Hähnchenfilet aus 100 Prozentnatürlich gewachsenem Hähnchenfleisch gibt es gegrillte und panierteProdukte sowie die Filet Bites, außen zart paniert und innen saftig,zubereitet nach dem Original Rezept und Crispys, knusprig panierteFiletstreifen. Der einzigartige Bucket - der Klassiker - istbesonders beliebt zum Teilen mit Freunden und der Familie. Er ist jenach Variante gefüllt mit knusprig panierten Hähnchenteilen, saftigenFilet Bites, knusprigen Filetstreifen oder pikant gewürzten HotWings®. Zudem werden schmackhafte Wraps, Burger und frische Salateangeboten. Einfach lecker schmecken auch die einzigartigen KFCBeilagen, wie Maiskolben, Kartoffelpüree oder der berühmteKrautsalat.Der Double Down ist vom 10. Januar bis 6. März 2017 in allen KFCRestaurants erhältlich.Die Fakten zum neuen TV-Spot von KFCKreativagentur: Ogilvy & Mather, DüsseldorfRegisseur: Zoran BihacProduktionsfirma: Film Deluxe GmbH, BerlinMediaagentur: MEC, DüsseldorfPR-Agentur: Serviceplan Public Relations, MünchenDer Mutterkonzern Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc., mit Sitz in Louisville, Kentucky, betreibt fast43.000 Restaurants in mehr als 130 Ländern und Hoheitsgebieten. Yum!wird auf der Fortune 500 Liste mit einem Umsatz von 13 MilliardenUS-Dollar auf Platz 228 geführt und zählt zu den Aon Hewitt TopCompanies for Leaders® in Nordamerika. Die Restaurantmarken desUnternehmens - KFC, Pizza Hut und Taco Bell - sind die weltweitführenden Anbieter für Hähnchen, Pizza und mexikanische Gerichte.Weltweit eröffnet Yum! im Durchschnitt mehr als sechs neueRestaurants pro Tag und ist damit führend im Bereich derSystemgastronomie.KFC als globale MarkeMit weltweit mehr als 20.000 Restaurants in über 120 Ländern undHoheitsgebieten ist KFC mit Sitz in Louisville im US-BundesstaatKentucky die weltweit beliebteste Restaurantkette mit Spezialisierungauf Hähnchengerichte. Täglich genießen viele Millionen Gäste weltweitdie einzigartigen KFC Hähnchenprodukte, die heute immer noch nach demOriginalrezept, der geheimen Mischung aus elf Kräutern und Gewürzen,des KFC Gründers Colonel Harland Sanders frisch von Hand in jedemRestaurant zubereitet werden.KFC in DeutschlandSeit 1968 ist KFC in Deutschland vertreten und ist weiter aufExpansionskurs. Seit 2009 konnte die Anzahl an KFC Restaurants inDeutschland auf nahezu 150 Filialen bundesweit verdoppelt werden.Etwa 90 Prozent der deutschen KFC Restaurants werden vonFranchisepartnern geführt, die ein wichtiger Bestandteil desUnternehmenserfolgs und der Wachstumsstrategie sind. Ihnen bietet KFCmit Kompetenz und Branchenerfahrung beste Erfolgschancen in einerZukunftsbranche. Die Expansion von KFC soll in den jeweiligen Märktenflächendeckend erfolgen und zentral gelegene Innenstadtrestaurants,Food Court-Zonen in großen Shoppingcentern, Restaurants mitDrive-Thrus in Gebieten mit hoher Verkehrsfrequenz und starkerEinzelhandelskonzentration sowie Bahnhöfen und Flughäfen umfassen.Weitere Informationen unter www.kfc.de und www.kfc.de/pressePressekontakt:Serviceplan Public RelationsVerena SchmittBrienner Straße 45 a-d80333 MünchenTel.: 089 - 20 50 41 90Email: v.schmitt@serviceplan.comOriginal-Content von: KFC Deutschland, übermittelt durch news aktuell