Iss mal was für's Klima: Veganz bringt weltweit erste Pizzen mit Klimascore auf den Markt

Berlin (ots) - Die weltweit ersten Pizzen mit Klimascore der Veganz Group AGsind ab sofort im Handel verfügbar: Veganz Pizza Tricolore, Pizza Spinaci undPizza Verdura. Für alle Verbraucher wird auf den leckeren und beliebten VeganzPizzen nun transparent der ökologische Fußabdruck der Tiefkühlpizzen sichtbar.CO2-sparender Spitzenreiter ist die neue vegane Pizza Spinaci, die insgesamt nur594 g CO2 in der Produktion verbraucht, inklusive Transport und Verpackung. ImVergleich mit über 100.000 Lebensmitteln in Deutschland schneidet sie besser als40 % der Lebensmittel ab, und erhält im Eaternity Klimascore das Maximum vondrei Sternen, damit liegt sie im Bereich einer "klimafreundlichen Ernährung".Mit ebenfalls drei Sternen in den Kategorien Tierwohl und Regenwaldnutzung sowiezwei Sternen beim Wasserverbrauch mit ca. 20 Litern sind die Pizzen echteUmweltschützer.Alle drei Pizzasorten sind nicht nur nachhaltig, sondern auch besondersschmackhaft. Sie werden nach italienischer Tradition zubereitet: 24 StundenTeigruhe, ein knusprig dünn ausgerollter und im Holzofen gebackener Teigboden,handbelegt und verfeinert mit extra nativem Olivenöl lassen die Pizzen zu echtenGeschmackslieblingen werden. Abgerundet wird das Pizzaerlebnis mit dem veganenReibeschmelz, einem extra cremigen Käseersatz. Dank ihrer hohen Qualität wurdendie Sorten Spinaci und Verdura auch DLG Gold prämiert.Veganz kommt damit den Wünschen der deutschen Verbraucher nach, von denenbereits 77 % angeben, beim Lebensmitteleinkauf großen oder sehr großen Wert aufNachhaltigkeit und Umweltschutz zu legen. Das ergab die im November 2019europaweit durchgeführte Veganz Ernährungsstudie mit 23.0000 Teilnehmern. DieVeganz Pizza Verdura ist bereits jetzt ein Veganz Topseller und verfügbar beiKaufland, real, HIT sowie in ausgewählten REWE- und Edeka-Märkten. Ab März sindzusätzlich die Sorten Spinaci und Tricolore erhältlich.