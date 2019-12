Israels Botschafter ruft Bundesregierung zu härterem Iran-Kurs auf

BERLIN (dpa-AFX) - Im Konflikt um das iranische Atomprogramm hat der israelische Botschafter in Deutschland die Bundesregierung aufgerufen, mehr Druck auf die Regierung in Teheran auszuüben.



Berlin müsse "eine härtere Gangart einschlagen", sagte Jeremy Issacharoff der "Welt" (Donnerstag). "Die Iraner haben klar gezeigt, dass sie sich nicht an das Nuklearabkommen halten." Inzwischen sei der Kern des Abkommens betroffen, weil die Verstöße des Irans die Zeit bis zur Nuklearwaffenfähigkeit des Landes verkürzten. "Wir müssen dem Einhalt gebieten, sonst machen die Iraner weiter, bis es sehr gefährlich für uns alle wird", sagte Issacharoff.

Der Atom-Deal von 2015 soll den Iran am Bau einer Atombombe hindern. Zugleich sollte die Aufhebung vieler Sanktionen die Islamische Republik aus ihrer politischen und wirtschaftlichen Isolation befreien. Nach dem Ausstieg der USA aus dem Abkommen ist dieses Ziel in weite Ferne gerückt. Der Iran hat inzwischen mehrfach Vorschriften des Abkommens demonstrativ verletzt, um die verbliebenen Partner zum Entgegenkommen zu drängen.

Der Iran ist der Erzfeind Israels. Der Zerfall Israels und die "Befreiung Palästinas" gehören seit 40 Jahren zur außenpolitischen Doktrin der Islamischen Republik./seb/DP/zb