Hamburg (ots) - Omer Meir Wellber ist in Israel geboren und lebtheute in Luxemburg. Für seine Arbeit ist er weltweit unterwegs. Anden ganz großen Opernhäusern wie der Mailänder Scala, der BayerischenStaatsoper oder La Fenice in Venedig hat er bereits dirigiert. Seitdiesem Jahr ist er der erste Gastdirigent der Semperoper Dresden. InMADAME (EVT 6.6.) spricht der Dirigent über Fake-Toleranz und Pegida.Temporär wohnt Wellber in Dresden, hat eine Wohnung direkt amDresdner Altmarkt. Hier wird er oft Zeuge der montäglichenPegida-Demos. Eine Thematik, die ihn als Israeli sehr beschäftigt."Das Problem sind nicht die Pegida-Leute", glaubt er, "sondern dieschweigende Masse an Sympathisanten. Um die muss sich die Politikkümmern. Das darf man nicht abtun. Diese Leute haben Angst. Aber siemüssen immer so tun, als seien sie tolerant gegenüber allenEinwanderern, weil man das von euch Deutschen erwartet." Dasentschuldigende Verhalten gegenüber Menschen, die hier Gast sind,kann er nicht verstehen. "Damit sollte Schluss sein. Wer Gast ist,muss sich an die Regeln des Landes halten", so Wellbers Meinung. Undweiter: "Diese Fake-Toleranz führt zu Extremismus. Man toleriert solange das Verhalten und auch Fehlverhalten von Menschen - weil espolitical correct ist - bis einem der Kragen platzt."Der Dirigent selbst möchte nicht zur schweigenden Mehrheit zählen,sondern selbst aktiv werden. "Ich habe mir dazu was überlegt das ichmit der Stadt besprechen möchte. Vielleicht können wir so etwas Guteserreichen", so Wellber geheimnisvoll.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonMADAME (Nr. 7/2018, EVT 06.06.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleMADAME zur Veröffentlichung frei.