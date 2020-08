Israel prüft mögliche Nutzung von russischem Impfstoff

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel hat grundsätzlich Interesse an dem in Russland zugelassenen Impfstoff gegen das Coronavirus bekundet.



Der israelische Gesundheitsminister Juli Edelstein sagte am Dienstag, es gebe bereits Beratungen über den neuen Impfstoff. "Wenn wir zu der Überzeugung gelangen, dass es sich um ein ernsthaftes Produkt handelt, werden wir auch versuchen, Verhandlungen aufzunehmen", sagte Edelstein nach einem Bericht der Nachrichtenseite "ynet".

"Ich will aber niemandem Illusionen machen", betonte Edelstein, der aus der Ukraine stammt. "Der Impfstoff wird nicht morgen kommen." Man habe bisher mit zwei Unternehmen Vereinbarungen über den möglichen Kauf künftiger Impfstoffe unterzeichnet. "Es gibt noch keinen Impfstoff, der alle notwendigen Genehmigungen erhalten hat", sagte Edelstein. Auch Israel arbeitet an der Entwicklung eines Impfstoffes. Klinische Studien sind allerdings erst im Oktober geplant.

Kremlchef Wladimir Putin hatte am Dienstag mitgeteilt, ein russischer Impfstoff gegen das Coronavirus sei effektiv und bilde eine beständige Immunität. Den Wirkstoff haben aber erst wenige Menschen im Rahmen einer Studie erhalten. Eine Zulassung vor dem Vorliegen der Ergebnisse großer klinischer Studien widerspricht dem international üblichen Vorgehen./le/DP/fba