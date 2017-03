Israel - Kulinarische Reise mit Mirko Reeh / Mirko Reehs neues Buch aus dem Land, in dem Milch und Honig fließen (FOTO)

Deutschland (ots) -Die israelische Küche ist beliebt wie nie. Denn sie ist viel mehrals Hummus, Kebab und Falafel. Das Land, in dem laut biblischerÜberlieferung Milch und Honig fließen, ist heute ein Schmelztiegel -oder besser ein Kochtopf - verschiedenster Kulturen. So wie es dentypischen Israeli nicht gibt, gibt es auch keine typische israelischeKüche. "Wer sich auf die Suche nach der Israelischen Küche begibt,landet auf farbenfrohe Märkte voller frischer Zutaten und intensiverDüfte. Das teils subtropischer Klima zwischen Mittelmeer und Wüstesorgt für ein großes Angebot an Früchten wie Feigen, Granatapfel undAprikosen, es gibt frischen Koriander und Paprika in allenSchärfegraden", beschreibt Mirko Reeh seine ersten Eindrücke auf denisraelischen Märkten. Der aus Radio und Fernsehen bekannte Koch miteigener Kochschule und mehr als 30 veröffentlichten Büchern widmetsein nächstes Werk der einzigartigen Küche, die Israel hervorgebrachthat. Es ist Teil seiner Serie "Kulinarische Reise mit Mirko Reeh",die im März 2018 mit zwei Kochbüchern zur Küche Louisianas undIllinois fortgesetzt wird.Das Beste aus Europa und AsienBesonders fasziniert hat ihn die Vielfalt der israelischen Küchevon orientalisch bis westlich. Kein Wunder, ist das junge Land doch -teils neue - Heimat einer bunten, ethnische Mischung von Europäern,Arabern und Asiaten. Der Großteil der Einwohner des Landes sindjüdischen Glaubens. Ihre kulinarischen Wurzeln jedoch liegen zumBeispiel in Spanien, Marokko, Griechenland, der Türkei, Deutschlandoder Ungarn. Hinzu kommt die arabische Küche von Nordafrika bis hinzum Irak."Es scheint, in der lokalen Küche Israels findet sich das Besteder überlieferten Familienrezepte aller dieser Länder", ist MirkoReeh begeistert.In seinem Kochbuch "Israel - Kulinarische Reise mit Mirko Reeh"möchte er die Gerichte präsentieren, die als kulinarische Traditionenin Israel in aller Munde sind, neu arrangiert und kombiniert aufMirko-Reeh-Art. Flankiert werden die rund 60 Rezepte vonwissenswerten Informationen und unterhaltsamen Hintergründen über dietypischen Zutaten, historischen Einflüsse, die Esskultur Israels undihre Besonderheiten."Ich wünsche mir, diese köstlichen Gerichte schaffen es auch beiuns, Menschen aus aller Welt an einen Tisch zu bringen, um gemeinsamzu essen, zu lachen und zu genießen", hofft der hessische TV-Koch.Autoren: Mirko Reeh, Barbara Stromberg180 Seiten, davon 54 farbige SeitenErscheinungstermin: 8. Mai 2017Verlag: BOD | Preis: 14,90 EURISBN: 9783743109919Pressekontakt:Lydia Malethon + Joachim PiszczanPR ProfitableMarkt 4 | 65375 Oestrich-Winkel im RheingauTelefon: +49 (0)6723 / 913-7674 +06723 / 913-7675Telefax: +49 (0)6723 / 913-7678l.malethon@pr-profitable.dej.piszczan@pr-profitable.dewww.pr-profitable.deOriginal-Content von: Kochwelt Mirko Reeh GmbH, übermittelt durch news aktuell